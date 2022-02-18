Arda Turan Garsona Jest Yaptı

Galatasaray’ın tecrübeli yıldızı Arda Turan, garsona büyük jest yaptı. Sevgililer Günü için kendisinden arabasını ödünç isteyen garsona arabasını veren yıldız oyuncu, gönülleri fethetti. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Arda Turan’ın kendisine arabasını verdiği genç sevgilisine sürpriz yaptı.

Sevgililer Günü nedeniyle sevgilisine sürpriz yapmak isteyen kafe çalışanı garson, Arda Turan’a bu durumu anlattı. Arda Turan ilk önce bu teklife oldukça şaşırdı fakat daha sonra 2 yıl önce 4 milyon liraya satın aldığı Audi marka arabasını garson genci kıramayıp kendisine verdi. Basında çıkan haberlere göre Arda Turan’dan arabasına alan genç, 14 Şubat günü geldiğinde sevgilisini evinden bu arabayla aldı. Daha sonra sevgilisine farklı sürprizler yaptı.

Arda Turan Sevgililer Günü Ve Kariyer Yorumu

Arda Turan Sevgililer Günü ile ilgili düşünceleri sorulduğunda samimi cevaplar verdi. Aslıhan Turan’la evliliği bulunan oyuncu, Sevgililer Günü’nün tek bir gün olmaması gerektiğini, seven adam için özel gün diye bir şey olmadığını ifade etti. Aynı zamanda Sevgililer Günü için herhangi bir sürpriz hazırlamadığını söyledi. Yıldız oyuncu sevdiklerine sürekli güzel şeyler yaptığı için özel günlerle alakalı yapılan şeyleri sevmediğini belirtti.

Diğer taraftan Sevgililer Günü öncesinde Etiler’de görülen Galatasaray’ın kaptanı soruları cevapladı. Birlikte takımının geçirdiği zor günler ile ilgili konuştu. Böyle sıkıntılı dönemler için burada olduklarını ve toplayacaklarını belirtti. Kariyerinin ne zaman biteceği ile ilgili sorulara da cevap veren Arda, bunun hemen oturup karar verilecek bir durum olmadığını karar vermesi gerektiği zaman ailesiyle Fatih Terim ve kulüple konuşacağını ifade etti. Bu önemli kararın dışarıda yer alan dedikodularla değil, kendi kararı değerlendirmesi sonucu yapılacağını söyledi. Ayrıca Arda Turan kendisinin özel ve güzel bir kariyeri olduğunu belirtti. Bu konudaki kararını henüz vermediğini de ifade etti.