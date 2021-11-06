Antalyaspor tek golle kazandı

Antalya Stadı’nda oynanan müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetti.

Antalyaspor’a galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada Paul Mukairu kaydetti.

Nuri Şahin’in futbol sorumlusu olmasının ardından geçen hafta GZT Giresunspor’u 2-1 yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetini elde eden kırmızı-beyazlı ekip, Altay maçında da üç puan kazandı.

Bu karşılaşma ardın Fraport TAV Antalyaspor puanını 15’e çıkarttı.

Ligde galibiyet hasreti 5 maça çıkan Altay ise 16 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Ufuk Akyol’un ara pasına hareketlenen Doğukan Sinik, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Lis önce Doğukan Sinik’in ardından da topu önünde bulan Mukairu’nun şutunu kurtardı. Dönün meşin yuvarlağı ağlara göndermek isteyen Fredy de kaleci Lis’i geçemedi.

12. dakika Kappel’in kullandığı kornerde arka direkteki İbrahim Öztürk’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

15. dakikada Fredy, sol kanattan kullandığı kornerde topu direk kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten döndü.

33. dakikada Thiam’ın getirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Bamba, yerden sert vurdu. Kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

39. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Güray Vural’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Bünyamin’in şutunda meşin yuvarlak az farkla avuta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

49. dakikada ev sahibi Antalyaspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Mukairu’nun defans oyuncularını geçerek sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

57. dakika Bünyamin Balcı’nın ceza sahası içine ara pasına hareketlenen Amilton’un şutunda kaleci Lis gole izin vermedi. Dönün topu önünde bulan Bünyamin Balcı’nın şutunda defans oyuncusuna çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

66. dakikada gelişen Altay atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bamba, topu ceza sahası yayındaki Pinares’e çıkardı. Pinares’in sert şutunda kaleci Boffin iki hamlede topun sahibi oldu.

86. dakikada sağ kanatta çizgiye yakın yerde kazanılan serbest vuruşta Pinares, topu direkt kaleye gönderdi. Kaleci Boffin topu son anda çeldi.

87. dakikada gelişen Antalyaspor kontra atağında Ghacha kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Ghacha’nın şutunda kaleci Lis gole izin vermedi.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Ok, Samet Çavuş

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk (Dk. 90+2 Milosevic), Kudriashov, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik (Dk. 78 Eren Albayrak), Güray Vural (Dk. 90+3 Ersin Zehir), Fredy, Ufuk Akyol, Amilton (Dk. 70 Ghacha), Mukairu (Dk. 70 Gökdeniz)

Altay: Lis, Aka (Dk. 60 Thaciano), Kappel (Dk. 75 Björkander), Bamba, Poko, Pinares (Dk. 88 Rayan), Thiam, İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya (Dk. 60 Kazımcan Karataş), Erhan Çelenk (Dk. 60 Paixao), Cebrail Karayel

Goller: Dk. 49 Mukairu (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Thiam, Dk. 82 Thaciano, Dk. 90+3 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 86 Fredy (Antalyaspor)