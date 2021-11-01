Antalyaspor Kazanmayı Yeniden Hatırladı

Sezonun ilk 10 haftasında sadece 2 galibiyeti bulunan Antalyaspor, son 3 haftadır galibiyet yüzü göremiyordu. Oldukça zor bir dönem geçiren Antalya temsilcisi, ligin yeni ekiplerinden Giresunspor’a konuk olduğu karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi. Bu galibiyetle yeni bir çıkış yakalamak isteyen Antalyaspor, sonunda kazanmayı hatırladı.

Giresunspor, Çotanak Stadı’nda Antalyaspor’u konuk etti.

Mücadeleden Akdeniz ekibi 2-1 galip ayrıldı.

Antalyaspor’a galibiyeti getiren golleri 20. ve 49. dakikalarda Fredy kaydederken, Giresunspor’un tek golü 90+6. dakikada penaltıdan Diabate’den geldi.

Bu sonucun ardından ligde üç maç sonra kazanan Antalyaspor 12 puana yükseldi, Giresunspor ise 9 puanda kaldı.

Süper Lig’in 12. haftasında Giresunspor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak, Antalyaspor ise Altay’ı konuk edecek.