Antalyaspor Fenerbahçe 15 Ocak İddaa Tahminleri

Bu sezon istenileni bir türlü sahaya koyamayan iki takımın mücadelesinde Antalyaspor Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Her tülü sonca açık olan bu karşılaşmanın iddaa tahminleri ise merakla bekleniyor. İşte 15 Ocak Antalyaspor Fenerbahçe maçı iddaa tahminleri.

Abtalyaspor ligin köklü ekiplerinden bir tanesi. Ancak bu sezon çizdikleri istikrarsız görüntü güven vermiyor. Fenerbahçe ise oldukça iyi başladığı sezonda bu performansın devamını getiremedi. İddaa tutkunları için merakla beklenen bu maç hakkında arama motorlarında, Antalyaspor Fenerbahçe iddaa tahminleri, 15 ocak iddaa tahminleri, Antalyaspor Fenerbahçe iddaa analizi gibi kelimeler öne çıkmış durumda.

Antalyaspor İddaa Analizi

Süper Lig’in önemli ekiplerinden biri olan Antalyaspor şu sıralar istikrarsız sonuçlar almaya devam ediyor. Teknik direktör değişikliğinin ardından Nuri Şahin’in takımın başına geçmesiyle futbol anlamında pozitif işler yapmaya çalışan Antalya temsilcisi, bu durumu sonuçlara bir türlü yansıtamadı. Son 5 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan Antalyaspor, artık bir çıkış yakalayıp, seri galibiyetlerle bu çıkışını sürdürmek istiyor.

Antalyaspor’da zorlu Fenerbahçe maçı öncesi 6 eksik bulunuyor. Bu sezon evinde oynadığı 10 maçın 5’ini kazanan Antalya temsilcisi, kendi sahasında başarılı bir performans sergiliyor.

Fenerbahçe İddaa Analizi

Fenerbahçe sezona oldukça iddaalı bir giriş yapmıştı. yapılan transferler, takımın başına yeniden Pereira’nın getirilmesi gibi köklü değişimler, etkisini ancak 8 hafta gösterebildi. 8. Haftayı lider kapatan Fenerbahçe, bundan sonra yaladığı düşüş ve son hafta evinde aldığı Adana Demirspor mağlubiyetiyle 5. sıraya kadar geriledi. Bu akşam oynanacak olan Antalyaspor maçı ile yeni bir sayfa açacak olan Fenerbahçe’nin başına yeniden İsmail Kartal getirildi. Bu değişimin nasıl bir sonuç vereceği ise merak konusu.

Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı öncesi 7 oyuncu forma giyemeyecek. Covid-19 testleri pozitif çıkan Enner Valencia ve Novak Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Bu iki oyuncunun Fenerbahçe formasıyla toplamda 5 golü bulunuyor. Ayrıca 3 gollü Berisha da bu maçta forma giyemeyecek. Szalai, uzun süredir sakat olan Altay Bayındır, Crespo ve Mert Hakan Yandaş da sakatlıkları bulunan diğer oyuncular.

Antalyaspor Fenerbahçe İddaa Tahmini

Antalyaspor her ne kadar şu an lig sıralamasında istediği konumda olmasa da evinde her takımın zorlanabileceği bir ekip. Trabzonspor’un bu sezon aldığı tek mağlubiyeti Antalyaspor karşısında aldığını da düşünürsek, Fenerbahçe için hiç kolay bir rakip olmayacak. Ancak Fenerbahçe İsmail Kartal ile yeniden anlaştı ve bu maça İsmail hoca yönetiminde çıkacak. Teknik direktör değişikliğinde yaşanan motivasyon, Fenerbahçe için bir artı olabilir.

Fenerbahçe açısından bakıldığında Altay Bayındır ve Szalai’nin eksikliği, zaten kalesini gole kapatmakta zorlanan sarı lacivertliler için büyük bir handikap. Öte yandan hem Berisha hem de Valencia da bu maçta olmayacak. Bu da gol yollarında sarı laciverlileri zorlayacak bir baka etken. Antalyaspor’un evinde gösterdiği performans, Fenerbahçe’de teknik direktör değişikliği gibi etkenler göz önünde bulundurulduğunda, her iki takımın da gol bulması muhtemel görünüyor.

Antalyaspor Fenerbahçe İddaa Tahmini: KG Var, Oran: 1,54