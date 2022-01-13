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Antalya’da ocak ayında sörf keyfi

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment

Türkiye genelinde fırtınalı ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Antalya’nın Alanya ilçesinde bir grup sporcu sörf yapmanın keyfini yaşadı.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Projesi kapsamında Alanya’da başlatılan sörf sporu büyük ilgi görüyor.

İlçe Meteoroloji İstasyonu Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 13, deniz suyu sıcaklığının da 18 derece ölçüldüğü Alanya’da, rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu.

Denizin dalgalı olmasını fırsat bilen sporcular, Keykubat Plajı’nda sörf yaptı. Sörfçülerden Barış Durna, 3 gündür devam eden fırtınanın dinmesini beklediklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Durna, sörf yapabilmek için uygun koşulların fırtınanın hemen ardından oluştuğunu anlattı.

“Hava dışarıda çok soğuk ama suyun içerisinde gayet iyi. Avukatlık yapıyoruz, mesaimizi bıraktık fırsatı bulur bulmaz hemen dalgalara koştuk. Keyfimizi aldık, eğlencemizi yaptık. İşimizin başına döneceğiz.”

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Hakan İhtiyar ise “Alanya’mız bilindiği üzere 4 mevsimi aynı anda yaşayabilen bir şehir. Şu anda ocak ayının ortalarındayız. Toroslarda kar olmasına rağmen şu anda buraya sörf yapmaya geldik.” diye konuştu.

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