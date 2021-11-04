Andrea Bertolacci Galatasaray’a Çok Yakın

Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray, yaz transfer döneminde kiralık olarak bir dönem forma giyen Gedson Fernandes için girişimlerde bulunmuştu. Gedson’u kadrosuna katamayan sarı kırmızılılar, Arsenal forması giyen ve Beşiktaş’tan da tanıdığımız Elneny’e talip olmuştu. Bu iki oyuncudan da olumlu sonuçlar alamayan Galatasaray bu kez Fatih Karagümrük forması giyen Andrea Bertolacci’yi gündemem aldı.

Süper Lig ve Avrupa’da iyi bir gidişat sergileyen Galatasaray’da, ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Orta saha transferi için düğmeye basan Cimbom, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te forma giyen Andrea Bertolacci’yi gündemine aldı. İşte flaş transfer gelişmesinin ayrıntıları.

Süper Lig’de kadrosuna kattığı isimlerin parlamasıyla bu sezona damga vuran Galatasaray’da gündeme sürpriz bir isim geldi. Ajansspor’un haberine göre, devre arasında 6 numara takviyesi yapmayı düşünen Cimbom, transfer listesine Fatih Karagümrük’ten Andrea Bertolacci’yi ekledi.

TRANSFER TEKLİFİ YAPILACAK

Galatasaray’ın Karagümrük ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bertolacci’yle ciddi şekilde ilgilendiği, devre arasında da transfer teklifi yapacağı belirtildi.

7 MAÇTA 6 GOL

Bu sezon Süper Lig’de performansıyla göz dolduran Andrea Bertolacci 7 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

BERTOLACCI’NİN KARİYERİNDE HANGİ TAKIMLAR VAR?

Kariyerinde Roma, Lecce, Genoa ve Sampdoria kulüpleri bulunan 30 yaşındaki İtalyan orta saha geçtiğimiz sezon devre arasında Karagümrük’e transfer oldu.