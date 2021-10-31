Anderlecht OH Leuven maçı canlı izle Bilyoner canlı maç yayını Belçika Jupiler Pro Lig’inin 13.haftasında, ligde form durumlarını yükselten iki takımın mücadelesinde Anderlecht evinde, OH Leuven’i konuk edecek. Müsabaka 20.30’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak izlenebilecek.

Anderlecht İstikrar Arıyor

Belçika Lig’inde üst üste beraberlikler alan Anderlecht, son olarak Beerschot VA’yı 4-2 yenmeyi başardı ve beraberlikler serisini noktalandırdı. Ardından Belçika Kupasında La Louveire’yi adeta gole boğdular ve sahadan 7-1 galip ayrıldılar. Şimdi OH Leuven’i konuk edecekler ve ligde istikrar yakalamaya çalışacaklar. Bu sezon evlerinde oynadıkları müsabakalarda; 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldılar. Müsabaka öncesinde Hannes Delcroix’in sakatlığı devam ediyor.

OH Leuven Hasret Giderdi

Ligde üst üste 4 hafta galibiyet yüzü göremeyen OH Leuven, son olarak Sint Truiden’i 4-1 yenmeyi başardı ve galibiyet özlemine son verdi. Ardından hafta içinde Belçika Kupasında Lierse deplasmanına çıktılar ve mücadeleden 2-1 galip ayrılarak üst tur biletini kaptılar. Şimdi tekrar lige döndüler ve Anderlecht deplasmanına çıkacaklar. Zorlu deplasmandan en azından 1 puan almaya çalışacaklar. Bu sezon dış saha karnelerine baktığımızda; 4 berabrlik, 2 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz.

İddaa Tahmini

Anderlecht’in ligdeki son 5 mücadelesinde karşılıklı goller izledik. Ben yine iki takımında skora katkı vereceği bir müsabaka izleyeceğimizi düşünüyorum.