Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı canlı izle bein sport 3 şifresiz

Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı şifresiz bein sport 3 canlı izle.Euroleague 2021-22 sezonu 7. hafta maçında Anadolu Efes evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas ile karşı karşıya geliyor. Saat 20:30’da başlayan basketbol maçı Bein Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı saat kaçta hangi kanalda?

Zalgiris Kaunas, Euroleague’de 2021-22 sezonunun 7. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Anadolu Efes Zalgiris Kaunas maçı saat 20:30’da başladı ve bein sports 3 kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

İki takım arasında oynanan son maçta Anadolu Efes, Zalgiris’i 82-60 mağlup etmişti.

Anadolu Efes son maçında Panathinaikos’a 95-69 mağlup olmuştu.

Anadolu Efes, bir önceki sezon şampiyon olup yeni sezona en kötü derece (1-5) ile başlayan takım olarak Euroleague tarihine adını kötü bir şekilde yazdırdı maalesef. Artık bu kötü gidişe dur demek istiyorlar ama son maçta Panathinaikos deplasmanında bu direncin, baş kaldırmanın sinyallerini göremedik pek… Sezon boyunca üretimde zorlanan temsilcimiz şuana kadar ortalama 75 sayı üretebildi. Evlerindeki son maçlarında ise sezonun ilk ve tek galibiyetini alırken Kazan karşısında 71-68’lik skorla üstünlük kurabilmişlerdi. Simon dönmüş olsa da Micic, Dunston ve Anderson’un sakatlıkları devam ediyor.

Zagiris ise bu sezonun en kötü takımı. Ligde 6 maçın ardından henüz galibiyetle tanışamayan tek takım konumundalar. Ayrıca skor üretimi konusunda da en kısır ekip olduklarını biliyoruz, maç başına sadece 67 sayı bulabiliyorlar. Son deplasman maçlarında ise 2 gün önce Maccabi’ye 76-62 gibi farklı bir skorla yenilerek ne kadar sıkıntı çektiklerini tekrar göstermişlerdi. O maçta Milaknis 17 sayı ve Nebo 10 sayı, 9 ribaund ile yegane çift haneli skor katkısı verebilen isimler olmuşlardı. Lauvergne’nin dışında dizinde ağrıları bulunan Mudiay’den de bu maçta faydalanamayacaklar büyük olasılıkla.

İki takım da sezona çok kötü bir giriş yaptılar. Bununla beraber kadro kalitesi anlamında elbette temsilcimiz Efes rakibinden önde, daha kaliteli ve daha tecrübeli bir kadroya sahipler. Artık bir reaksiyon gösterme vakitleri geldi de geçiyor ve bu anlamda tam da istedikleri gibi, formsuz ve zayıf bir rakip var karşılarında. Sinan Erdem’de taraftar desteğini de arkalarına alarak önce savunmada vidaları sıkacaklarını ve Zalgiris’in 70 bandının altında tutabileceklerini, bu esnada da aradıkları çıkış galibiyetini düşük skorlu bir mücadele ile elde edebileceklerini düşünüyorum.