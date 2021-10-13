Trfutbol.com – Turkish Airlines Euroleague üçüncü hafta maçında Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımına konuk olan Anadolu Efes mücadeleden 73-75 mağlup ayrıldı. Astroballe Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ise 49-35 Anadolu Efes önde tamamladı.

Ergin Ataman’dan Maç Sonu Değerlendirmesi.

Turkish Airlines Euroleague üçüncü hafta maçında Fransa’nın LDLC Asvel Villeurbanne takımına deplasmanda 73-75 mağlup olan Anadolu Efes’te baş antrenör Ergin Ataman karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında görüşlerini şöyle açıkladı: “Böyle bir mağlubiyetten sonra değerlendirme yapmak çok kolay değil. Son periyotta adeta intihar ettik, minik takımlar gibi oynadık ve öyle hatalar yaptık. LDLC Asvel Villeurbanne takımını tebrik ediyorum. Özellikle son çeyrekte çok çaba sarf ettiler ve oyunu değiştirdiler.”

LDLC Asvel Villeurbanne: 75 – Anadolu Efes: 73 maç sonucu

Anadolu Efes karşılaşmaya Micic, Beaubois, Tolga, Singleton ve Pleiss beşi çıkarken, Micic ve Beaubois’dan gelen üçer sayı ile ikinci dakikada 6-4’lük skoru yakaladık. Maça hızlı başlayan Micic’in sayılarına Pleiss ve Tolga da pota altında katkı verince altıncı dakikada skoru 18-10’a getirdik ve ev sahibi ekibin molası geldi. Mola dönüşünde Pleiss’ın pota altı basketi ile yedinci dakikayı 20-12 önde geçtik. Singleton’ın üçlüğü ve Beaubois’nın turnikesinin ardından ilk 10 dakika 25-20 üstünlüğümüz ile noktalandı. İkinci periyoda Larkin’in arka arkaya kaydettiği iki üç sayılık isabet ile başladık ve 11. dakikada skoru 31-20’ye getirdik. Moerman’ın dört sayısının ardından Micic de bir smaç basket bulunca 13:30’da farkı 15 sayıya yükselttik: 37-22. Larkin ve Moerman’ın isabetleri ile 17. dakika 42-28 üstünlüğümüz ile geçilirken, kalan üç dakika içinde Micic ile üç, Larkin ve Beaubois ile ikişer sayı bulduk ve ilk yarı sonunda soyunma odasına 49-35 üstünlüğümüz ile gidildi.

İkinci yarıya Pleiss ve Beaubois’nın sayıları ile başladık ve 23. dakika 54-37 üstünlüğümüz ile geçildi. Rakip hücumunda pas arasın yapıp boş turnikeyi bulan Larkin 24. dakikada farkı 19 sayıya yükseltti ve ev sahibi ekibin molası geldi: 56-37. Mola sonrasında Larkin ile faul çizgisinde iki isabet bulduk ve 25. dakikayı 58-42 önde geçtik. Çeyreğin ikinci beş dakikalık bölümünde Beaubois ve Dunton ile ikişer sayı bulduk ve üçüncü çeyreği 62-53 önde tamamladık. Final periyodunda ilk basketimiz Micic’ten geldi ve 32. dakikayı 64-57 önde geçtik. Beaubois’nın üçlüğü ile 33:30’da skor 67-59’a gelirken, 35. dakikada 67-67 ile skora denge gelince coach Ergin Ataman mola aldı. Molanın ardından dengeyi üç sayılık isabeti bulan Micic bozdu: 70-67. Son 1:30 dakikaya takımımız 70-73 geride girerken, Micic bir üç sayılık basket daha buldu: 73-73. Rakip takımın isabetinin ardından son hücumda sayı bulamadık ve karşılaşmadan 73-75 mağlup ayrıldı.