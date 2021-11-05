Anadolu Efes 11 Sayı Farkla Mağlup Oldu

Geçen sezon EuroLeague’de rakip tanımaksızın üstün bir performans sergileyen Anadolu Efes, sezona oldukça kötü başladı. Evinde Rus temsilcisi Zenit’i ağırlayan temsilcimiz, bu karşılaşmadan tam 11 farkla mağlup ayrıldı. Karşılaşmayı 79-90 kaybeden Anadolu Efes, sezonun 8. haftası geride kalırken sadece 2 karşılaşmayı kazandı ve 6 maçta yenilgiye uğradı.

Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 8. haftasında Anadolu Efes, sahasında Rus ekibi Zenit’e 90-79 mağlup oldu.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 6. mağlubiyetini yaşadı. Zenit ise 5. galibiyetini elde etti.

İki takımın da boyalı alandan ve pota altından sayılar bulduğu karşılaşmanın ilk 4 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde Pleiss’ın kazandırdığı basketlerle skor üreten Anadolu Efes’e dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle yanıt veren Zenit, ilk periyodu 22-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda organize olmakta zorlanan ve üst üste top kayıpları yapan Anadolu Efes karşısında farkı açan Zenit, Kuzminskas’ın 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-37. Anadolu Efes’e büyük üstünlük kurduğu bu periyotta dış atışlardan 5 isabet sağlayan Zenit, soyunma odasına 47-33 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da etkili performansını sürdüren Zenit, oyunun kontrolünü kaybeden ve skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında Frankamp ve Ponitka’nın peş peşe bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 26’ya kadar çıkardı: 40-66. Rus ekibi, final çeyreğine 73-51 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyreğe taraftarının desteğini arkasına alarak iyi başlayan Anadolu Efes, Larkin ve Bryant’ın hücumda verdiği 20 sayılık katkıyla farkı 9 sayıya (79-88) kadar indirmesine rağmen karşılaşmadan 90-79 mağlup ayrıldı.