Altcoin Fiyat Analizi: Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP)

Altcoin piyasalarının yönünü belirleyen lider kripto para Bitcoin, 11 Ocak itibarıyla yukarı yönlü bir harekete başladı. Lider kripto para, FED başkanın piyasalara yönelik açıklamasının ardından düzeltme gösteriyor. Bu duruma paralel olarak, lider altcoin Ethereum ve Ripple son 24 saatte %4’ün üzerinde değer kazandı. İşte altcoin piyasalarının önde gelen kripto paralarının bundan sonra gösterebileceği olası fiyat hareketleri.

Genel Görünüm

Kripto para analisti Akash Girimath, lider kripto paranın geçtiğimiz hafta pazartesi günü gördüğü 47.609 doları yeniden test etmek için bir hamle başlatabileceğini belirtiyor. Kripto para analisti, BTC’de yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda Ethereum ve Ripple fiyatlarında da benzer bir yükselişin görüleceğini bildiriyor. Deneyimli analist, Ethereum için ilk hedefinin 3.675 dolar olduğunu belirtiyor. Analiste göre köklü altcoin Ripple ise 0,75 dolarda yer alan direnci kırmasının ardından, yukarı yönlü hareketini sürdürmek için şu an bir fiyat konsolidasyonu yaşıyor:

“Ethereum fiyatı, 3.061 dolarda yer alan destek seviyesinden ciddi bir sıçrama yaşadı ve 2 günlük tedarik bölgesini 3.675 dolardan 3.862 dolara çıkarmayı hedefliyor. Ripple fiyatı, yükseliş sinyali veriyor ve 0,700 dolar ile 0,753 dolar talep bölgesinin üzerinde dengeleniyor.”

Lider Altcoin Yeniden 4.000 Doları Hedefliyor

Ethereum, haftalık destek seviyesine denk gelen 3.061 dolardan sıçrayarak önemli bir boğa performansı gösterdi. Analistlere göre, lider altcoin için yükseliş trendi başlamış olsa da ETH’nin daha fazla yükselebilmesi için 200 günlük SMA’ya denk gelen 3,445 doların üzerinde bir fiyatlama yapması gerekiyor. Kripto para analisti Girimath, Ethereum’un 3,445 doların üzerinde 3.675 dolar ve 3.862 dolar dirençleri ile karşılaşacağını bildiriyor. Girimath’a göre yükseliş momentumunun sürmesi lider altcoinin fiyatını 4.000 doların üzerine taşıyabilir. Deneyimli analist ETH’nin 3.061 dolarda yer alan güçlü desteği kaybetmesi durumunda ise 2.712 dolara kadar düşebileceğini bildiriyor:

“Yukarı yönlü momentumun devam etmesi ETH’nin 3.675 dolardan 3.862 dolara uzanan tedarik bölgesini yeniden test etmesinin yolunu açacak. Boğalar çizgilerini korumaya devam ederse, Ethereum fiyatı 4.066 dolardan haftalık direnç seviyesine kadar uzayabilir. Yükseliş görünümü kaybolursa Ethereum fiyatı 3.061 dolarda yer alan destek seviyesini kaybedebilir. Bu senaryoya göre, 2.712 dolarda yer alan desteğin yeniden test edilmesinin yolu açılabilir. 3.061 dolar bariyerinin kırılması, yükseliş tezini geçersiz kılarak daha düşük bir dip yaratacaktır.”

Köklü Altcoin 0,75 Doların Üzerine Çıkmayı Başardı

Ripple 12 Ocak itibarıyla 0,75 doların üzerinde bir fiyatlama yapmayı başardı. Köklü altcoin 6 Ocak’tan beri 0,75 dolar direncini kıramıyordu ancak bu haber yazılırken XRP 0,78 dolara kadar ulaşmayı başardı. Akash Girimath, XRP boğalarının ralliye devam etmek istediğini ancak güçlü bir direnç ile karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Girimath, bu dirence rağmen XRP’nin %13’lük bir ralli gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Kripto para analisti, boğaların kontrolü kaybetmesi durumunda Ripple fiyatının 0,60 doları yeniden test edebileceğinin altını çiziyor:

“Boğaların koşusu 0,994 dolarda yer alan çoklu direnç bariyerlerinin varlığı nedeniyle sınırlandırılmış görünüyor. Bununla birlikte, Ripple fiyatının 50 günlük SMA ile seviyeye denk gelen %13’lük bir yükseliş ile 0,865 dolara çıkma şansı bulunuyor. Zor görünse de bu seviyenin kırılması, XRP fiyatının 200 günlük SMA’ya denk gelen 0,951 doları yeniden test etmesine izin verecektir. Öte yandan Ripple fiyatı 0,70 doların altında bir günlük kapanış üretirse, daha düşük bir dip yaratacak ve yükseliş tezini geçersiz kılacaktır. Bu durumda, XRP fiyatı, 4 Aralık’ta görülen 0,604 doları tekrar ziyaret edebilir.”

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