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Altay’da şok ayrılık

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Süper Lig ekiplerinden Altay’da usta golcü Marco Paixao, sözleşmesini tek taraflı feshederek yuvadan uçtu.

Altay formasıyla 1’inci Lig’de üst üste 3 kez gol kralı olarak tarihi ilki başaran, geçen sezon Play-Off finalinde Altay’ı 18 yıl sonra Süper Lig’e taşıyan golü de atan Portekizli santrfor Marco Paixao’nun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladığı, ödeme yapılmaması üzerine dün gece İzmir temsilcisiyle bağlarını kopardığı belirtildi.

Altaylı taraftarların, “Marko Paşa” lakabıyla andığı 37 yaşındaki Paixao’ya 1’inci Lig’de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü’nün yanı sıra Yılport Samsunspor talip oldu. Deneyimli golcünün hangi kulübe imza atacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

2018 YILINDA TRANFER EDİLMİŞTİ

Altay’ın 2018-2019 sezonunda Polonya ekibi Lechia Gdansk’tan kadrosuna dahil ettiği Marco Paixao, ilk yılında ligde 29 gol atarak taraftarların gönlünde taht kurdu. 2019-20’de ligde 22, kupada ise 1 gol kaydeden Portekizli yıldız, geçen sezon Play-Off müsabakalarıyla birlikte ligde 25 kez rakip fileleri sarstı.

Bu sezon Süper Lig’de son 2 karşılaşma haricinde 15 maçta yedek soyunan Paixao, ligde sadece Göztepe ağlarını havalandırırken, kupada 3 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı formayla toplam 81 gol atan Marco Paixao, geçen sezon Altınordu’yu 1-0 mağlup ettikleri Play-Off finalinde 90’ıncı dakikada galibiyet ve Süper Lig’i getiren gole imza attı.

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