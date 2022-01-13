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Son Dakika! Altay’da Mustafa Denizli dönemi sona erdi!

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Spor Toto Süper Lig’de 13 maçtır galibiyete hasret kalan ve 18 puanla süşme hattına gerilen Altay’da Mustafa Denizli dönemi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay’ın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile görüştükten sonra bir mektup kaleme alan 72 yaşındaki teknik adam, “Üzerime düşeni yapıyorum ve camiamızın teknik direktörlük görevinden ayrıldığımı üzülerek paylaşıyorum. Altaylı olmak için saha içinde olmaya gerek yok. Destek her yerde vardır.” ifadelerini kullandı.

MUSTAFA DENİZLİ’DEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Spor Toto Süper Lig‘deki son 13 karşılaşmasını kazanamayan Altay, 18 puanla küme düşme hattında yer alıyor.

Altay‘a 38 yıl sonra teknik direktör olarak dönen Mustafa Denizli, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig play-off finalinde 4’te 4 yaparak takımı 18 yıl sonra Süper Lig‘e çıkarmıştı.

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