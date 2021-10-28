Altay Sivasspor Maçı İddaa Oranları ve Tahmini 30.10.2021

Spor Toto Süper Lig’de son üst üste 3 maçtır mağlup olan Altay evinde, Sivasspor’u konuk edecek. Karşılaşma saat 16.00’da başlayacak ve Beın Sports kanalından canlı yayınlanacak. Altay Sivasspor Maçı İddaa Oranları ve Tahmini yayınlandı.

Altay’dan Üst Üste Mağlubiyetler

Altay, son haftalarda üst üste mağlubiyetler yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk olan İzmir ekibi, sahadan 2-1’lik mağlubiyet ile ayrıldı. Süper Lig’de son 3 maçından da mağlubiyet ile ayrılan Mustafa Denizli’nin öğrencileri, 9. Sıraya kadar gerilemiş durumda. Bu sezon 5 golü bulunan Daouda Bamba, Altay’ın en golcü oyuncusu. Yeni Malatyaspor deplasmanında da Altay’ın tek golü Bamba’dan gelmişti. Maç öncesinde Murat Akça’nın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor’da Puan Kayıpları Yaşanıyor

Sivasspor’da puan kayıpları devam ediyor. Süper Lig’de Milli araya mağlubiyet ile giren Sivasspor, Beşiktaş deplasmanından 2-1’lik mağlubiyet ile dönmüştü. Son 2 maçta ise Antalyaspor ve Adana Demirspor ile berabere kaldılar. Geçtiğimiz hafta 90+8’de yediği golle 2 puan bırakan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, üst üste 3 maçtır galibiyet alamıyor. Son haftalarda yaşanan puan kayıpları ile birlikte 14. Sıraya kadar gerilediler. Bu hafta Sivasspor’da Pedro Henrique’nin kart cezalısı olduğunu belirtelim.