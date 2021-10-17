Bu sezon Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazanan takımlardan biri olan Altay, 9. haftada Karagümrük’ü ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl oldukça başarılı maçlar oynayan ve ligi 8. sırada tamamlayan Karagümrük, özellikle evinde oldukça başarılı maçlar çıkarıyor.

İzmir temsilcisi Altay, Süper Lig’in yeni ekiplerinden. Mustafa Denizli yönetimindeki siyah beyazlılar, Süper Lig’de oldukça iyi bir performans sergiliyor. Konuk Karagümrük ise geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ve aldığı başarılı sonuçlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştı. Başarılı iki takımın karşılaşması futbolseverlere seyir zevki yüksek bir maç vadediyor.

Galibiyet İçin Sahada Olacak İki Takım

Ev sahibi Alay, bu sezon Süper Lig’e yükselmesine karşın iyi sayılabilecek bir performans sergiledi. Geride Kalan 8 maçın 5’inde sahadan galibiyetle ayrılan Altay, 3 maçında ise mağlup oldu. Konuk Fatih Karagümrük ise 8 maçın 4’ünü kazanırken 2 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Evinde daha başarılı bir Karagümrük, evinde hiç kaybetmezken, Alltay ise evinde oynadığı maçlardan sadece Fenerbahçe’ye karşı kaybederken, kalan 3 maçının tamamını kazandı.

Altay’ın bu güne kadar Karagümrük’e karşı şansı pek tutmadı. Altay’ın Karagümrük’ü ağırladığı son 7 maçın 4’ünü Karagümrük kazanırken, Altay yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bir maç ise berabere sonuçlandı.

Altay bu sezon evinde oldukça zorlu bir rakip olarak görünüyor. Evinde sadece Fenerbahçe maçında mağlup olan Altay, bu sezon sadece bu maçta gol atamadı.