Altay Bayındır Konyaspor Maçında Sakatlandı

Son haftalarda zor günler geçiren Fenerbahçe şok üzerine şok yaşıyor. 3 haftadır Süper Lig maçlarında mağlup olan Fenerbahçe’de işler karıştı. Mağlubiyetlerin yarattığı sıkıntılara bir de sakatlık şoku eklendi. Fenerbahçe’nin ve milli takımın kalesini koruyan Altay bayındır, bu akşam oynanan Konyaspor maçının 70. dakikasında gelişen bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe’de işler yolunda gitmiyor. Sezon başında şampiyonluk hasretine son vermek için yola çıkan Fenerbahçe, ilk 8 haftayı lider olarak kapatmayı başarmıştı. Ancak 9. hafta oynanan Trabzonspor maçıyla birlikte işler tersine döndü. Trabzonspor maçını 3-1 kaybeden sarı lacivertliler, bir sonraki hafta evinde Alanyaspor’u ağırladı. 90 dakikasını üstün oynadığı maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe ve Pereira iyiden iyiye eleştirilmeye başlandı. Bu hafta Konya deplasmanında galip gelerek morallenmek ve yeniden çıkış yakalamak isteyen sarı kanarya, bir şok daha yaşadı. İlk yarıda 2 gol bulan Konyaspor, Fenerbahçe karşısında 2-1 galip geldi.

Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında mağlup olmasının yanında bir şok daha yaşadı. Mücadelenin 70. dakikasında bir pozisyonda omzundan sakatlık yaşayan milli eldiven, yerini Berke Özer’e bıraktı.

Altay Bayındır, gözyaşları içinde sahayı terk etti.