Alpine Sıralamadaki Yerini Korumak İstiyor

Formula 1 ekiplerinden Alpine, bu güne kadar gerçekleşen yarışlar neticesinde oluşan sıralamada 5. sırada yer alıyor. Alpine pilotu Fernando Alonso, takımı ve performansı hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bundan sonra çıktıkları tüm yarışlarda bir şekilde puan almak istediklerini söyleyen Alonso, “Öncelikli hedefimiz sıralamadaki yerimizi korumak.” dedi.

Alpine pilotu Fernando Alonso, sezonun kalan beş yarışının önceki yarışlara oldukça benzer olacağını düşünüyor.

“Piste çıktığımız her yarışta puan almaya çalışacağız” diyen Alonso, “Sezonu pozitif bir şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.

Formula 1 ekiplerinden Alpine bu yıl Macaristan’da sürpriz bir galibiyet almayı başarmıştı.

Uzvum Fransız ekip o yarış dışında genelde beklentinin altında kaldı.

Şu anda şampiyonayı beşinci sırada götüren Alpine, kalan beş yarışta bu sırayı AlphaTauri’ye karşı korumaya çalışacak gibi görünüyor.

İki yıl aradan sonra Formula 1’e dönen Alpine pilotu Fernando Alonso, devam eden sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son 5 yarışın öncekilerine benzeyeceğini vurgulayan Alanso, ” Sonuçlarda devrim niteliğinde bir büyüme beklemeye gerek yok” ifadesini kullandı.

Piste çıktığımız her yarışta puan almaya çalışıyoruz diyen İspanyol pilot, Amerika Grand Prix’sinde beklentilerin altında kaldığımız için üzgünüz ifadesini kullandı.

Sezonu pozitif bir şekilde bitirmek istediklerinin altını çizen tecrübeli sürücü, hedeflerinin 2022’de ilk 3 takım arasına girmek olduğunu belirtti.

Alonso, 2022’de takvime girmesi konuşulan Jerez hakkında da açıklamalarda bulundu…

Basında çıkan haberleri okuduğunu ifade eden Fernando Alonso, “Umarım İspanya’da iki yarış yapabiliriz” dedi.

Jerez, gelecek yıl Formula 1 takvimindeki 23 yarıştan herhangi birinin iptali halinde, takvime girme konusunda ilk sırada yer alıyor.