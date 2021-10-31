Allahyar Sayyadmanesh, Ukrayna’da golleri sıralamaya devam ediyor!

Zorya Luhansk, Ukrayna Premier Lig’in 13. haftasında Metalist 1925 Kharkiv’e konuk oldu. Ukrayna Premier Lig’in 13. haftasında Zorya Luhansk deplasmanda karşılaştığı Metalist 1925 Kharkiv’i 6-1 mağlup ederken, bonservisi Fenerbahçe’de bulunan Allahyar Sayyadmanesh attığı 2 golle alınan galibiyette önemli rol oynadı.

Metalist 1925 Kharkiv’in 6. dakikada Andrii Remeniuk’un golüyle 1-0 öne geçtiğimi mücadeleyi Zorya Luhansk 6-1 galip tamamladı. Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 9. ve 55. dakikalarda Allahyar Sayyadmanesh, 38. ve 71. dakikalarda Oleksandr Gladky, 77. dakikada Raymond Owusu ve 90. dakikada Akhmed Alibekov kaydetti.

Bonservisi Fenerbahçe’de bulunan Allahyar Sayyadmanesh, bu akşam attığı gollerle ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı ve gol krallığı yarışında 3. sıraya yükseldi.

43 MAÇTA 18 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ!

2019 yazında 750 bin Euro karşılığında Fenerbahçe’ye transfer olan Allahyar, sarı-lacivertli takımda ve kiralık olarak gittiği İstanbulspor’da beklentileri karşılayamamış, geçtiğimiz sezon başında Zorya’ya kiralanmıştı.

Allahyar Sayyadmanesh, Zorya formasıyla bugüne dek çıktığı 43 maçta 18 gole doğrudan katkı (13 gol – 5 asist) sağladı.

SATIN ALMA OPSİYONU 3.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile Haziran 2024’e kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki İranlı golcü, geçtiğimiz ay başında Ukrayna basınına verdiği röportajda,” Zorya Luhansk ile sözleşmem Aralık ayında sona erecek ancak ben sezon sonuna kadar takımda kalmak istiyorum. Sözleşmemde ayrıca 3.5 milyon Euro satın alma opsiyonu maddesi var, Zorya bu maddeyi aktifleştirebilir” ifadelerini kullanmıştı.