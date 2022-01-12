Ali Koç’un ilk hedefi Joachim Löw

Fenerbahçe yeni teknik direktörü için gün sayıyor. Başkan Ali Koç, hedefteki Joachim Löw ve alternatif isimlerle yüz yüze görüşmelere başlıyor.

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları hızlandı. COVID-19’u atlatan ve karantina süreci biten Başkan Ali Koç, teknik direktör adaylarıyla yüz yüze görüşecek.

Sarı lacivertlilerin listesindeki ilk isim Joachim Löw. Alman teknik direktör ile daha önce video konferans yoluyla iletişim kuran Ali Koç, olumlu dönüş alamamıştı.

Löw ile ilgili en önemli sorun; deneyimli çalıştırıcının altyapıları da kapsayan bir proje sunması ve sezon sonunda gelmek istemesiydi.

61 yaşındaki teknik adamla yüz yüze görüşmeyi planlayan Koç, bu kez proje ve geniş yetkileri kapsayan bir teklif sunacak.

Löw’ün kararını bir süre bekleyecek olan sarı lacivertli kulüp başkanı, ayrıca alternatif teknik adamlarla görüşmelerini de sürdürecek.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus’la biraraya gelmesi beklenen Koç, sürpriz isimlerle anlaşma zemini arayacak.

Görüşmelerin olumlu ilerlememesi halinde ise Slaven Bilic ismi tekrar masaya yatırılacak.