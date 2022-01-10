Ali Koç’tan istifa çağrılarına yanıt: “Aziz Yıldırım’ı yenemeyiz ama…”

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların istifa tezahüratlarına yanıt verdi.

Enteresan bir sezon daha geçirildiğini ifade eden Ali Koç, “Sadece biz değil, ligde enteresan bir sezon oluyor. Sezonun ne kadar garip geçtiğinin en güzel örneği, üç takımın da teknik direktörünün olmaması. Türkiye’de sabır yok. Yabancı hoca olduğunda kolay değil, daha gelmeden yerden yere vurmaya başlıyorlar. Daha 4’üncü hafta 9-10 puan, burada başladı” diye konuştu.

– İstifa çağrılarına ne dedi?

“Yiyeceğimiz baskıyı yedik, kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız.” diyen Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında ‘Üç üç üç’ diye bağırıyor, ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan.

Sosyal medyada bir grup var. Bir sürü futbolcuya sosyal medyadan saldırıyorlar, sonra futbolculardan telefon alıyorlar. Bu bize sökmez. Aziz Yıldırım’ı yenemeyiz ama Ali Koç gelsin onu devirir düşüncesinde olan tipleri biliyoruz. ‘Ali Koç bırak git’ hashtagi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7’si Norveç’ten boot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç’te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var.”

FENERBAHÇE’NİN KALAN MAÇLARI

– Ali Koç aleyhine tezahüratlar yapıldı

Süper Lig’in ikinci yarısının ilk maçında Adana Demirspor‘u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibine 2-1 yenilerek ligde, ikinci yarıda da kötü gidişatını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından 20 maç sonunda 32 puanda kaldı ve lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 17’ye çıktı.

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç ve yönetimi aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Mücadelenin 70. dakikasında skor 2-1 Adana Demirspor lehineyken önce “Söylesene başkan ne oldu sözlerin, koskoca Fener’i ne hale getirdin” şeklinde tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, daha sonra toplu halde “Yönetim İstifa” şeklinde slogan attı.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar, alkışlarla takımlarını protesto etti.