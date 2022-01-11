Ali Koç: Vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, futbol takımıyla bir araya geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleşen ziyarette başkan Koç’un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

“Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım”

Ali Koç’un yaşanan kötü gidişat nedeniyle futbolculara uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Başkan Koç’un oyuncularla bire bir görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edildi.

“Bu olumsuz duruma birlikte geldik, Fenerbahçe’yi buradan çıkaracak olan bizleriz. Bireysel olarak hepiniz üst düzey oyuncularsınız ancak ne yazık ki takım olamadık. Kimsenin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Eğer buradaysanız vazgeçme, bırakma, boş verme lüksünüz yok. Eğer vazgeçen varsa hemen söylesin yollarımızı ayıralım. Burada olmak ve bu formayı taşımak istiyorsanız gereken sorumluluğu alıp durumun ciddiyetinin farkında olduğunuzu gösterin.”

Sarı-lacivertli ekibin kadrosunda deneyimli ve gelecek vadeden isimlerin yer aldığını belirten Ali Koç, herkesin birbirine destek olarak bu takımı ayağa kaldırması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı’nın Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda en iyi şekilde mücadele etmesi gerektiğinin altın çizdi.

“Bu süreçte taraftarlarımızı kırdık, üzdük ve onların bizlere olan desteklerinde azalma yaşıyoruz. Her şeyin farkındayız. Ancak takımımız için hepimiz sorumluluğu üstlenip tüm bu zorlukları da birlikte aşacağız.”