Algorand (ALGO) Fiyat Analizi: %25 Yükseliş Bekleniyor

10 Ocak’ta 39.816 dolara kadar gerileyen Bitcoin bu dip seviyenin ardından bir toparlanma gerçekleştirdi. Yaşanan bu toparlanma altcoin piyasalarına da pozitif yansıdı. 13 Ocak itibarıyla 44.260 dolara kadar çıkan BTC, haftanın son gününde yukarı yönlü momentumunu koruyamadı ve 42.000 dolar bandına geriledi. Lider kripto parada son 24 saatte görülen bu düşüşe paralel olarak, Algorand fiyatı da %10 düştü. Kripto para analistleri, ALGO’da gerçekleşen bu düşüşün üçlü dip formasyonu oluşturduğunu belirtiyor. İşte bundan sonrası için Algorand fiyat grafiğinde görülebilecek olası fiyat hareketleri.

Genel Görünüm

Kripto para analisti Akash Girimath, Algorand fiyatının son 24 saatte %10 düşmesiyle beraber fiyatın 1,34 dolara ulaştığını ve üçlü dip formasyonu oluşturduğunu bildiriyor. Analist Girimath, bu seviyeden bir yükseliş gelebileceğini bildiriyor. Deneyimli analist ALGO fiyatının %25’lik bir yükseliş performansı ile 1,80 dolara kadar çıkabileceğini ifade ediyor. Girimath, ALGO fiyatının mevcut seviyede yerini bulduğunu ve bir dip oluşturduğunu düşünüyor:

“Algorand fiyatı son 24 saat içerisinde önemli bir değer kaybı yaşadı ve bu durum düşüş görünümünün sona erebileceğini gösteriyor. 1,34 dolar bariyerinden bir sıçrama, dört saatlik tedarik bölgesine %25’lik bir artışı tetikleyerek fiyatı 1,70 dolardan 1,80 dolara kadar çıkartabilir. ALGO, mevcut destek seviyesinde yerini bulduğu için, yatırımcılar, takip edecekleri kazançları en üst düzeye çıkarmak için kendilerini bu seviyelerden konumlandırabilirler. Öte yandan haftalık destek seviyesine denk gelen 1,16 doların kırılması, yükseliş tezini geçersiz kılacaktır.”

Algorand Fiyatı Yükselişe Hazır

Akash Girimath, Algorand fiyatının son beş gün içerisinde üç kez 1,34 doları test ettiğini bildiriyor. Bu testlerin ardından oluşan üçlü dip formasyonu, bir boğa dönüşü olarak biliniyor. Yani ALGO fiyatında düşüşten yükselişe doğru bir trend kayması görülebilir. Kripto para analisti Girimath, altcoin için yükseliş trendin geldiğinin 1,53 dolarda yer alan haftalık direncin kırılmasıyla anlaşılacağını belirtiyor. Analiste göre, popüler altcoin için ikinci direnç ise 1,70 dolar ile 1,80 dolar aralığında yer alıyor. Girimath’ın ön gördüğü yükseliş senaryosu yaklaşık olarak %25’lik bir fiyat artışına tekabül ediyor. Deneyimli analist, ALGO’nun 1,80 doları kırmasının ardından psikolojik bir sınır olan 2 doları test edilebileceğini belirtiyor:

“Algorand fiyatı 1,50 dolardan %10 düştü ve son beş gün içinde üç kez 1,34 dolar destek seviyesini test ederek üçlü dip formasyonu oluşturdu. Pozisyon açmak için, ALGO’nun %11’lik bir yükseliş ile 1,53 doları kırması beklenebilir. Alıcılar bu engeli aşmak için Algorand fiyatını yukarı taşıyabilirse, fiyat 1,70 dolardan 1,80 dolara doğru taşınabilir. Toplamda, bu tırmanış ALGO için %25’lik bir kazanıma işaret edecek ve muhtemelen yerel bir zirvenin oluştuğunu göreceğiz. Satın alma baskısı oluşursa, Algorand fiyatı 2 dolarlık psikolojik seviyeyi tekrar deneyebilir. Ancak bu zayıf bir ihtimal. Bu ihtimal gerçekleşirse, ALGO için toplamda %46’lık bir kazanç ortaya çıkacaktır.”

ALGO/USDT 4 Saatlik mum grafiği. Kaynak: Tradingview

Satış Baskısı Gelebilir

Analist Akash Girimath, ALGO’nun 1,34 doların üzerinde bir fiyatlama gerçekleştirememesi durumunda aşağı yönlü trendin güç kazanacağını bildiriyor. Öte yandan deneyimli analiste göre, 1,16 dolarda yer alan destek seviyesinden yeni bir yükseliş gerçekleşebilir:

“Algorand fiyatı üçlü dip kurulumunun oluştuğu 1,34 dolar destek seviyesi civarında tutunamazsa, ALGO’nun haftalık destek seviyesi 1,16 dolara geri dönebilir. Burada boğalar bir araya gelebilir ve yükseliş trendini yeniden başlatabilir. Ancak, boğaların bunu yapamaması durumunda, daha ciddi düşüşler gerçekleşebilir. Algorand fiyatı 1,16 doların altında dört saatlik bir mum çubuğu üretirse, daha düşük bir dip yaratacak ve ALGO için yükseliş tezini geçersiz kılacaktır.”

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