Alanyaspor’da ayrılık

Alanyaspor, Khouma Babacar’ın sözleşmesinin sona erdiğini ve Senegalli futbolcunun takımdan ayrıldığını duyurdu.

Yayınlanma: 22:36 – 10 Ocak 2022

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Kulübü, futbolcu Khouma Babacar’ın sözleşmesinin sona erdiğini ve oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Teşekkürler Babacar. Futbolcumuz Khouma Babacar’ın kulübümüzle olan sözleşmesi sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Alanyaspor’un Sassuolo’dan kiraladığı Khouma Babacar, Akdeniz ekibiyle çıktığı 45 maçta 18 gol atarken, 2 de asist yaptı.

İlginizi Çekebilir Alanya’da tansiyon yükseldi! Gole seviniyordu, kırmızı kart gördü…