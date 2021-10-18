Süper Lig’de 9. haftanın son maçında Alanyaspor, Kayserispor’u konuk ediyor. Bülent Korkmaz’ın takımın başına gelmesiyle birlikte hiç mağlup olmayan Alanyaspor, bu sezon başarılı bir performans sergileyen Kayserispor ile karşılaşacak.

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan, Süper Lig’in başarılı ekiplerinden biri olan Alanyaspor, takımın başına Bülent Korkmaz’ın gelmesiyle birlikte hiç mağlup olmadı. Kayserispor ise tıpkı rakibi gibi 2. hafta teknik direktör değişikliğine gitti ve bu değişiklikle başarılı sonuçlar almaya başladı.

Alanyaspor Bülent Korkmaz Yenilmezlik Yakaladı

Son bir kaç sezondur oldukça başarılı bir performans sergileyen Alanyaspor, bu sezona istediği gibi bir başlangıç yapamadı. Son olarak Hatayspor deplasmanında alınan 5-0’lık ağır yenilgi Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasına neden oldu. Bülent Korkmaz’ın göreve gelmesiyle birlikte başka bir takıma dönüşen Alanyaspor, ciddi bir çıkış yakaladı. Bülent Uygun yönetiminde 5 maça çıkan Alanyaspor, 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Alanya temsilcisi yenilmezlik serisi yakaladı.

Bülent Korkmaz ile birlikte 11 puan toplayan Alanyaspor, ilk maçında aldığı galibiyetle birlikte puanını toplamda 14’e kadar çıkardı ve 9. sıraya kadar yükseldi. Bu sezon başarılı bir performans sergileyen Kayserispor’u ağırlayacak olan Alanyaspor, bu maçta da galip gelerek serisini devam ettirmek istiyor.

Kayserispor Kendine Geldi

Geçtiğimiz sezon oldukça kötü günler geçiren Kayserispor, kötü gidişata son vermek için her yolu denedi. 5 kez teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor, son haftalarda alınan puanlarla ligde kalmayı başardı. Son maça kadar küme düşme tehlikesi yaşayan Kayseri temsilcisi, 1 puan farkla Ligde kalmayı başardı. Bu sezon ise iyi sayılabilecek bir başlangıç yapan Kayserispor, ilk 8 hafta sonuçlarına göre 11. sırada yer alıyor.

Sezonun 2. haftasında göreve getirilen Hikmet Karaman yönetiminde 7 maça çıkan sarı kırmızılı ekip, bu maçlarda yalnızca 2 kez mağlup oldu. 2 beraberlik ve 3 galibiyet alan Kayseri temsilcisi 11 puan topladı. Geçtiğimiz sezona kıyasla oldukça iyi bir performans sergileyen Kayserispor, bu performansını devam ettirmek ve sezonu rahat bir konumda bitirmek için Alanyaspor deplasmanından da puanla dönmek istiyor.