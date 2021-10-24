Alanyaspor Kadıköy’de Fenerbahçe’yi Devirdi

Süper Lig’de 10. hafta maçları oynanıyor. Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Alanyaspor’u ağırladığı gecenin maçında son 15 dakika nefes kesti. 75 dakika boyunca golsüz geçen karşılaşmanın son anlarında gelen gollerle, Alanyaspor zorlu Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Böylelikle 6 haftadır yenilmeyen Alanyaspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Kadıköy’de son anları oldukça zevkli geçen bir maç oynandı. Gecenin kapanış maçında Fenerbahçe, Alanyaspor’u ağırladı. İlk golü 75. dakikada Alanyaspor’un bulduğu golün son 15 dakikasında tam 3 gol oldu. Son anlarda Alanyaspor’un yeniden üstünlüğü sağladığı karşılaşma sonunda galip gelen taraf Alanya temsilcisi oldu.

Fenerbahçe Kadıköy’de Alnayaspor’u Geçemedi

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle zirveden hayli uzaklaştı. 8 haftayı lider olarak kapatan sarı lacivertliler, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında mağlup olarak liderlik koltuğunu rakibine kaptırmıştı. Bu akşam Alanyaspor’u konuk eden Fenerbahçe, yine rakibinin 2 golüne engel olamadı ve üst üste 2. mağlubiyetini de almış oldu.

Fenerbahçe bu sezon Kadıköy’de çıktığı hiç bir maçı kaybetmemişti. Oldukça iyi bir şekilde sezona başlayan Sarı Lacivertliler, ilk 9 haftada aldığı 2 mağlubiyeti de deplasmanlarda almıştı. Evinde oldukça başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, Kadıköy’de ilk kez mağlubiyetle tanıştı. Büyük bölümünü domine ettiği karşılaşmanın sonunda sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı lacivertliler, 10. haftadan liderin 5 puan gerisine düştü.

Alanyaspor Bülent Korkmaz İle Rakip Tanımıyor

Alanyaspor’da sezona yapılan kötü başlangıcın neticesi olarak 4. haftada takımın başına Çağdaş Atan’ın yerine Bülent Korkmaz getirildi. Futbolculuk döneminden de tanıdığımız eski milli oyuncu Bülent Korkmaz ile adeta yeni bir sayfa açan Alanyaspor, bu güne kadar hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Son olarak ligin en zor deplasmanlarından biri olan Kadıköy’e giden Alanyaspor, son anlarda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Alanyaspor bu sezona hiç de istediği gibi başlayamadı. 3. haftada alınan 5-0’lık ağır Hatayspor mağlubiyeti, Çağdaş Atan’ın son maçı oldu. Bu ayrılığın ardından takımın başına geçen Bülent Korkmaz, adeta elinde sihirli değnek varmışçasına takımı yenilmez bir hale getirdi. Karşısına çıkan rakibin kim olursa olsun 6 haftadır mağlup olmayan Alanyaspor, son olarak Fenerbahçe deplasmanından da galibiyetle döndü ve yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Ülker Stadyumu’nun ev sahipliği yaptığı maçın büyük bir bölümünde topa sahip olan taraf Fenerbahçe oldu. Alanyaspor’un savunmaya öncelik verdiği maçta, sarı lacivertliler bir türlü Alanya defansını geçemedi. İlk yarıda maçta gol sesi çıkmazken, karşılaşma 75. dakikadan sonra bambaşka bir görüntüye büründü.

Top hakimiyeti ve oyun üstünlüğünün Fenerbahçe’de olduğu maçta, Bülent Korkmaz’ın taktik anlayışı galip geldi. Rakibini kendi sahasında kabul ederek kontra ataklarla gol bulmak isteyen ve öncelikle mağlup olmamak için oynadığı açıkça görülen Alanyaspor, sabrının meyvesini 75. dakikada aldı. Efecan’ın sağ kanattan defansın arkasına sarktığı pozisyonda ortaya çıkardığı topa Emre Akbaba dokundu. Bu dokunuşta top Fenerbahçe ağlarıyla buluştu ve Alanyaspor’un öne geçiren gol geldi.

Fenerbahçe bu golden sonra ataklarını daha da sıklaştırdı. Alanyaspor’un golünden hemen 5 dakika sonra dakikalar 80’i gösterirken Filip Novak’ın ortasında Serdar Dursun kafayı vurdu ve Fenerbahçe’ye beraberliği getiren golü attı. Ancak maç burada bitmedi. Uzatma dakikalarında bu kez sahneye çıkan isim Efkan Bekiroğlu oldu. Efkan Alanyaspor’u yeniden öne geçirirken Fenerbahçe’yi de yıkan golü attı. Maç 2-1 Alanyaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.