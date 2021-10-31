Alanyaspor – Göztepe maçında 4 gol var, kazanan yok!

Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda Göztepe ile karşı karşıya geldi. Süper Lig’de oynanan karşılaşmada Alanyaspor ile Göztepe 2-2’lik skorla berabere kaldı. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Alanyaspor üstünlüğünü koruyamadı, maçta son dakikalara konuk Göztepe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile girildi. Nemanja Milunovic’in 89’da attığı gol skoru belirledi ve karşılaşma eşitlikle sonuçlandı.

Turuncu-yeşilli ekip Davidson’un 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı.

Göztepe, Tijanic’in 62. dakikada attığı golle skorda eşitliği sağladık. İzmir ekibi, Lourency’nin 78. dakikada attığı golle karşılaşmada ilk kez öne geçti.

Alanyaspor’da normal sürenin bitimine 1 dakika kala sahneye çıkan Milunovic, attığı golle maçın skorunu ilan etti: 2-2

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Alanyaspor 21 puana, galibiyet hasreti 2 maça çıkan Göztepe ise 9 puana yükseldi.

Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe sahasında Konyaspor ile karşılaşacak, Alanyaspor ise Çaykur Rizespor’un konuğu olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3’üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanattan hızla ilerleyen Efecan, penaltı noktasına yerden ortaladı, ceza sahasına sokulan Davidson’un şutu filelerle buluştu: 1-0.

42’nci dakikada Göztepe kontratağında Soner’in iki Alanyasporlunun arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Ndiaye, ceza sahasının sağından içeri sokularak sert vurdu, top direğe çarparak taca çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonlandı.

52’nci dakikada gelişen Göztepe atağında Berkan Emir soldan sokularak topu ceza sahası içine aktardı. Burada topla buluşan Lourency Rodrigues’in çaprazdan vuruşunu kaleci Serkan iki hamlede kontrol etti.

62’nci dakikada Göztepe’nin sol kanattan geliştirdiği atakta Lourency topla rakibini ceza sahası içinde geçerek ortasını yaptı. Tijanic’in dokunduğu top ağlarla buluştu: 1-1.

78’inci dakikada Göztepe atağında Milunovic’in kafayla yaptığı hatalı geri pasta topa koşan Rodrigues yükseldi. Kaleci Serkan ile aynı anda vuruş yapan Lourency’nin vuruşuna Miha Mevlja koştu ancak filelerle buluşmasını engelleyemedi: 1-2.

88’inci dakikadaki Alanyaspor atağında ceza sahası içinde Efecan Karaca’nın pasında Emre Akbaba’nın penaltı noktasına vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat çıkardı. Dönen topu Juanfran tekrar ortaladı. Emre Akbaba bir kez daha kaleye şutunu gönderdi ancak kaleci İrfan Can bunu topu da çıkardı.

89’uncu dakikada Alanyaspor’un korner atışında topun başına geçen Candeias’ın penaltı noktasına gönderdiği topa Milunovic’in kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 2-2.

Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.