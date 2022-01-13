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Alanyaspor Emirhan Aydoğan’ı renklerine bağladı

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment

Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor’da oynayan Emirhan Aydoğan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Emirhan Aydoğan’ın turuncu-yeşilli ekipte başarılı olacağına inandığını söyledi.

Çavuşoğlu, devre arasındaki ilk transferlerini gerçekleştirdiklerini aktardı.

“Daha önce Bursaspor’da futbol oynamış Emirhan Aydoğan kardeşimiz artık Alanyaspor formasını terletecek. Emirhan hem tecrübeli hem de iyi bir futbolcu. Emirhan’ın amaçlarına ulaşacağına ve Alanyaspor’a çok katkı sağlayacağına inanıyoruz. Transfer iki tarafa da hayırlı olsun.”

Çok fazla transfer yapmayı planlamadıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, Babacar’ın ayrılışı ve Famara’nın da Afrika Uluslar Kupası’nda olması nedeniyle forvet takviyesi düşünüp düşünmedikleriyle ilgili soru üzerine, “Babacar ile daha önce hocamız çalıştı. Bundan sonraki süreçte bize uymadığı ifade edildi. Futbolcu da zaten Avrupa’ya gitmek istediğini söyledi. Sözleşmemiz buraya kadardı. Biz de sözleşme uzatmadık. O da gitmek istedi. Kendisine teşekkür ettik. Hoca takım içerisinde yer değişikliği yapacaktır.” ifadelerini kullandı.

Emirhan Aydoğan Aytemiz Alanyaspor’umuzda

https://t.co/1FdaCXjMD4 pic.twitter.com/vi4cA15I8S

— Aytemiz Alanyaspor  (@Alanyaspor) January 13, 2022

Emirhan Aydoğan: Burada oyunculara çok değer veriliyor

Yeni transfer Emirhan Aydoğan, Alanyaspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu kaydetti. Emirhan, Alanyaspor’un Türkiye’de dikkat çeken bir kulüp olduğunu aktardı.

“Burada oyunculara çok değer veriliyor. Bunu hissediyorum. Buraya katma değer katmaya geldim. Orta ve kısa vadede kendimi en iyi şekilde gösterip, milli takıma gidebilmeyi, sonrasında da ülkemi Avrupa’da iyi bir şekilde temsil edebilmeyi istiyorum. Öyle bir hedefim var.”

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