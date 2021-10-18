Alanyaspor sezonun 9. haftasında Kayserispor’u konuk etti. Adeta gol yağmuru şeklinde geçen maçta goller dakika 9’dan itibaren gelmeye başladı. Ev sahibi ekip Alanyaspor ilk golü kalesinde gören taraf olsa da maçın son düdüğü çaldığında sahadan galip olarak ayrılan taraf Alanyaspor oldu.

Alanya’da bu akşam bu sezonun en çok gol olan maçı oynandı. ilk 45 dakikasında tam 5 gol oynayan Alanyaspor Kayserispor maçında adeta gol yağmuru yaşandı. İlk golü kaydeden Kayserispor, adeta uyuyan devi uyandırdı. 9. dakikasında başlayan maçın sonuna kadar gol oldu. Tam 9 gol izlediğimiz maçın galibi Alanyaspor oldu.

Alanyaspor Tam 6 Golle Kazandı

Alanya’da futbol severlerin keyifle izlediği bir maç oynandı. Sezonun en çok golünün atıldığı maçı Alanyaspor 6-3 kazanırken, futbol severler uzunca unutulmayacak bir maç izledi. Alanya temsilcisi böylelikle 3. hafta göreve gelen Bülent Korkmaz idaresinde çıktığı 6. maçını da kaybetmedi.

Alanya’da gol yağmuru şeklinde geçen maçta gol perdesi 9. dakikada konuk ekip Kayserispor tarafından açıldı. bu golden hemen 5 dakika sonra beraberliği yakalayan Alanyaspor bir dakika sonra geri düşse de 22 dakikada yeniden beraberliği yakaladı. ilk yarının son anlarında bir gol daha bulan Alanyaspor ilk yarıyı önde kapattı. İkinci yarıda da tam 3 gol birden bulan Alanya temsilcisi, maçı 6-3 kazandı.

Kayserispor 2 Kez Öne Geçti

Alanyaspor’un tarihi bir skorla kazandığı maçta ilk gol Kayserispor’dan geldi. 9. dakikada Alanyaspor ağlarını sarmayı başaran Kayserispor, 14. dakikada kalesinde beraberlik golünü gördü. Bir dakika sonra bu gole de karşılık veren sarı kırmızılar, bir kez daha öne geçti. Ancak kalesini gole kapatmakta zorlanan Kayserispor, 22. dakikada Alanyaspor’un beraberlik golüne engel olamadı. Bu dakikadan sonra bir daha öne geçmeyi başaramayan Kayseri temsilcisi, maçta kalesinde 6 gol birden gördü.

Her iki takımın da galibiyet için sahaya çıktığı maç, futbolseverler için seyir zevki oldukça yüksek bir maç oldu. Henüz 9. dakikada Kayserispor adına golü kaydeden isim Onur Bulut oldu. Bu golden sadece 5 dakika sonra bu kez ev sahibi ekip Efecan Karaca ile beraberlik golünü buldu. Alanyaspor beraberlik golüne sadece 1 dakika sevinebildi. 15. dakikada Mario Gavranovic Kayserispor’u ikinci kez öne geçiren golü kaydetti.

Gol yağmuru bununla bitmedi. Kayserispor’un İranlı defans oyuncusu Majid Hosseini 22. dakikada kendi kalesine gönderdiği golle Alanyaspor’un yeniden beraberliği yakalamasını sağladı. İlk yarının son anlarına yaklaşılırken sahneye çıkan Davidson, 45. dakikada Alanyaspor’u öne geçiren golü attı ve takımlar Alanyaspor’un 3-2 üstünlüğü ile soyunma odasına gitti.

İlk yarısında tam 5 gol olan karşılaşmanın ikinci yarısı da oldukça hareketli geçti. İkinci yarının ilk 10 dakikası henüz tamamlanmıştı ki Umut Güneş Alanyaspor adına 4. gole imza attı. Dakikalar 77’yi gösterirken bu kez golün adı Famara Diedhiou oldu. Bu golün hemen 2 dakika sonrasında yine sahneye çıkan Davidson durumu 6-2’ye getirdi. Maçın son dakikalarında bu kez Kayserispor atağında Mustafa Pekdemek sahnedeydi. Mustafa Pekdemek durumu 6-3’e getirirken aynı zamanda maçın skorunu da belirledi.