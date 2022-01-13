Ahmet Nur Çebi: VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile basının karşısına geçip MHK ve hakemler hakkında sert ifadeler kullandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Önder Karaveli ve sportif direktör olduğu açıklanan Ceyhun Kazancı ile birlikte Vodafone Park’ta basın mensuplarının karşısına geçti. Çebi, teknik sorumlu Karaveli’nin ile sezon sonuna kadar siyah-beyazlıların teknik direktörü olacağını açıkladı.

Ahmet Nur Çebi, ayrıca hakemler hakkında da net ve sert ifadeler kullandı. Herkesin hakemlerden şikayetçi olduğunu ifade eden Çebi, VAR’daki hakemin hatasında kast olduğunu belirtti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin sözleri şöyle;

“Şeffaf olmaya devam edeceğiz. Mali genel kurul, sunulan raporla bir milat olmuştur. Bu, kimseyle bir hesap görme olayı değildir. Sonucu neyse, sonuna kadar gideceğimizi, Türk adaletinin gerekli değerlendirmelerini yapacağını, bizim de bunun takibini yapacağımızı belirtmek istiyorum. Bundan, Beşiktaş’ın geleceği çok fayda sağlayacaktır.”

“HERKESİN ALIN TERİ”

“Kazanmış olduğumuz bir sezonda 3 kupa var. Bu, tarihimizde bir ilktir. Gururluyuz. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bunun da benim için ayrıca bir gurur kaynağı olarak önem ifade ettiğini, ölene kadar bu gururu yaşayacağımı belirtmek istiyorum. Bu bir ekip işi. Herkesin alın teri olduğunu ifade etmek istiyorum. Menfaatlendiği iddia edilen birileri varsa, onların da reddetmesi gerekir. Onların da bu niyette olacağından şüphem yok.”

“HAKEMLERE CEZALAR VERİLMELİ”

“İşini başarısız yapan hakemlerin cezalandırılması gerekiyor. Galatasaray Başkanı, Fenerbahçe Başkanı, ben, herkes konuşuyor. Hakemlerden herkes şikayet ederken, bu işlerden kim menfaat sağlıyor? VAR hakemlerinin artık onu görmedim, bunu görmedim demeye hakkı yok. VAR hakemi yanlış yapıyorsa, kasıtlı yapıyordur. Biz nasıl cezayla susturulmaya çalışılıyorsak, işini yapamayan hakemlere de cezalar verilmeli. Ödül var, ceza yok. Böyle bir sistem olmaz. Eğer hakem arkadaşlar bir hata yaparsa, bunun cezasını çekmeli. Bazı arkadaşların, yürüyen düzene karşı isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar. Bunların kendilerine zarar vermesine engel olacaklar.”

“YÖNETİCİLİKTEN MEN BİLE OLSA BENİ SUSTURAMAYACAKLAR”

“VAR hakeminin aynı zamanda orta hakem olmaması gerektiğini söyledim. Genç arkadaşlara düdük verilsin dedik. Bazı maçlarda hakemlerimize baskı oluyor, derbilerde yabancı hakem olsun dedik. Bazı arkadaşlar bu nedenle Beşiktaş’a zarar mı vermeye çalışıyor. Bazı arkadaşların, yürüyen düzene karşı isyan etmelerine isyan eden bir grup var. Bunları bulup çıkaracaklar. Bunların kendilerine zarar vermesine engel olacaklar. Aksi halde bu müessesenin sağlıklı çalışmasını başaramayacaklar. Bu saatten sonra her türlü hatanın şiddetle karşısında, gerekiyorsa 1 yıl cezaysa 1 yıl, yöneticilikten men bile etseler beni susturamayacaklar. Buradan sonra artık sadece Beşiktaş’a değil, kimseye yapmamaları gerektiğini, birilerini kollamak adına birilerini yakmamaları gerektiğini hakem kardeşlerime buradan ifade ediyorum.”

ÖNDER KARAVELİ SÖZLERİ

“Önder Karaveli teknik direktörümüzdür… Günlerdir Beşiktaş’ın hocası Önder Karaveli diyorum ama sürekli, ‘Beşiktaş’ın hocası kim olacak?’ şeklinde soru soruyorlar. Bu sorulara artık bir son verin, rica ediyorum. Teknik direktörümüz Önder Karaveli’dir. Önder Karaveli hocamız büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edecektir. Beşiktaş’ın ekonomik olarak düzelmesi yönünde oyuncu yetiştirmeye yönelik projeyi uygulayacağını açıklıyorum. Hocamız Allah sağlık sıhhat verdikçe görevine devam edecektir. Beşiktaş artık öz kaynaklarıyla beslenen bir planı başlatmıştır. Bir yıl evvel başlattık. Rize maçında çıkan çocuklarımızın yanında, onlar kadar iyi olan çocuklarımızın da olduğunu söylemek istiyorum.”

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