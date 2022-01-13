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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş başkanlığı için adaylığını açıkladı

Futbol 13 Ocak 2022 0 Comment

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park’ta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, “Mayıs ayındaki kongrede yeniden adayım” dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

“Söylentiler var, bırakacak diye. Evet yoruldum ama aday olacağım” diyen Çebi, seçimden 4 ay önce adaylığını şu sözlerle açıkladı: “Mayıs ayında aday olmaya devam edeceğim. Genel kurulun önüne çıkacağım. Yaptıklarımın hesabını vereceğim. Başkanlığa adayım. Aday olmak isteyenler aday olsun. 5’i 1 yere gelip aday olmasınlar. Her biri tek tek aday olsunlar. Karşıma herkesin aday olmasını istiyorum. Bunlar bana gurur verir.”

“YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR”

“Beşiktaş’ta yapacak çok işim var. 2.5 yıl ağır temizlik yaptım. Bu saatten sonra proje uygulama zamanı. Beşiktaş’ın menfaati için proje uygulamaya devam edeceğim. Yönetimde tek tük ufak tefek değişiklik olabilir. Öncelik, öz kaynak. Öz kaynaktan sonra, gelişime açık, hesaplı, henüz doymamış, başarıya aç, hatta gerekiyorsa paraya da aç futbolcu kardeşlerimizi tercih edeceğiz ki bize katkı sağlasınlar.”

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