Trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık’ın 6 numaralı forması emekli edildi.

Yeşil-beyazlı kulüp, Ahmet Çalık’ın adını tesis veya stadın bir bölümüne vererek yaşatmayı planlıyor.

Genç futbolcunun giydiği 6 numaralı forma kulüp müzesine konulacak, 6 numarası ise bir daha başka oyuncunun kullanmaması için emekli edilecek.

Sivasspor maçında taraftarla son kez buluşmuştu

Ahmet Çalık’tan geriye Demir Grup Sivasspor maçında ısınmak için sahaya çıktığı sırada taraftarın tezahürat yapması üzerine son üçlüğü çektirdiği ve sosyal medyada yayınlanan görüntüleriyle kulüp tarafından yapılan röportajı kaldı.

Konya Ahmet Çalık’ın acısını yaşıyor

Ahmet Çalık’ın fotoğrafı, Konya’da kent merkezindeki kara yollarında bulunan akıllı tabelalara yansıtıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin şehir içi yollardaki elektronik bilgilendirme ekranlarında Ahmet Çalık’ın fotoğrafına yer verildi.

Ekranlarda Çalık’ın fotoğrafı ve adıyla beraber “Rahmet ve dua ile” mesajı yer aldı.

Ahmet Çalık: Sezonu kazasız belasız bitirmemiz gerekiyor

Konyaspor Kulübü tarafından Ahmet Çalık ile yapılan röportaj, kulübün ‘Taraftar soruyor’ adlı kendi sosyal medyasında yayınlamak için 9 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilip yayınlandı.

Röportajda taraftardan gelen soruları cevaplayan Çalık, ‘Neden 6 numaralı forma?’ sorusuna, ”Normalde ben 5 numarayı çok seviyorum. 6 numarayı da Ankaralı olduğum için almıştım” diye cevap verdi.

Takım arkadaşı Abdülkerim Bardakçı hakkında soruya ise Çalık, ”Abdülkerim Bardakçı’yla saha içerisinde çok iyi anlaşıyoruz. Pandemi olmasa dışarıda da güzel vakit geçirebileceğimizi düşünüyorum. Onu çok seviyorum” dedi.

Teknik Direktör İlhan Palut ile ilgili soruya ise Çalık, ”İlhan hocamızın tüm futbolcularla iletişimi çok kuvvetli. Oynamayan oyuncuya ise nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Benimle de iletişimi iyi” cevabını verdi.

Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık’ın kullandığı otomobil, dün sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrilmişti.

Futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor’da sürdüren milli futbolcu, 27 yaşında hayatını kaybetmişti.