Afrika’da bir garip maç!

Afrika Uluslar Kupası’nda futbolseverleri şaşkına çeviren olaylar yaşandı. Tunus – Mali maçında hakem önce maçı 85’te bitirdi, ardından 89’da tekrar bitirdi. İşte futbol dünyasını şaşkına çeviren maçın detayları…

Afrika Uluslar Kupası’nda dünya gündemine oturan bir olay yaşandı. F Grubu’nda oynanan Tunus – Mali maçında hakem karşılaşmayı ilk önce 85’te, ardından 89’da bitirdi. Yapılan itirazların ardından Afrika Futbol Konfederasyonu duraklama dakikalarının oynanacağını açıkladı.

Afrika Uluslar Kupası’nda F Grubu’nun ilk maçında Tunus ve Mali karşı karşıya geldi. Mali 48’de Ibrahima Kone’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Rakip Tunus 77’de Khazri ile skoru eşitleme şansını değerlendiremedi.85’e kadar normal giden karşılaşmada hakem Janny Sikazwe maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazlarından sonra hakem kalan dakikaları oynatmaya karar verdi. Sikazwe bu kez maçı 89. dakikada bitirdi.

Bu olayların yaşanmasının ardından olaya Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) dahil oldu. CAF, maçın duraklama dakikalarının oynanacağını açıkladı.89. dakikada maçı bitiren Janny Sikazwe sahayı korumalar eşliğinde terk etti.

CAF’ın bu kararına bu kez takımlar uymadı. Karşılaşmayı 1-0 galip bitiren Mali karşılaşmaya devam etmek istemeyen takım oldu. Ardından maçın devam etmesi için Mali sahaya çıksa da bu kez Tunus çıkmayı reddetti. beIN SPORTS France’in aktardığına göre maç devam etmeyecek.