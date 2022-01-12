TR Futbol

Son Dakika Spor Haberleri
Home Spor Mali – Tunus maçında hakem şoku

Mali – Tunus maçında hakem şoku

Spor 12 Ocak 2022 0 Comment

2021 Afrika Uluslar Kupası’nda Mali’nin Tunus’u 1-0 yendiği karşılamaya, hakemin maç sonuna doğru yaptığı hatalar damga vurdu.

F Grubu’nda oynanan karşılaşmada Mali, 48. dakikada penaltıdan Ibrahima Kone’nin golüyle rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Tunus ise 77. dakikada Wahbi Khazri ile kullandığı penaltı atışından faydalanamadı.

85. dakikada bitiş düdüğünü çaldı

Maça damga vuran olaylar silsilesi ise sonlara doğru başladı. Zambiyalı hakem Janny Sikazwe, maçın 85. dakikası oynandığı sırada bitiş düdüğünü çaldı. Oyuncuların ve teknik ekibin tepkilerinin ardından hatasını fark eden hakem, kısa bir aranın ardından maça kaldığı dakikadan devam etti.

Hakem Sikazwe, rakibine faul yaptığı gerekçesiyle El Bilal Toure’ye doğrudan kırmızı kart göstererek 87. dakikada Tunus’u sahada 10 kişi bıraktı. Tunuslu futbolcuların itirazlarına rağmen oyunu devam ettiren Janny Sikazwe, 89 dakika 42 saniyesi oynanan karşılaşmada bir kez daha bitiş düdüğünü çaldı.

Teknik ekip sahaya girdi

Normal süre 90 dakika dolmadan ikinci kez maçı erken bitiren Zambiyalı hakeme sinirlenen Tunus’un teknik ekibi, sahaya girdi ve kollarındaki saati göstererek müsabakanın henüz tamamlanmadığını hatırlattı. Tepkilere aldırış etmeyen hakem, ekibiyle soyunma odasına gitti.

İkinci bitiş düdüğünün çalınmasından yaklaşık 20 dakika sonra, Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) talimatıyla, hakemin maçı kaldığı yerden bir kez daha başlatmak istediği, Malili ve Tunuslu futbolculara iletildi.

Bu olayın ardından Malili oyuncular sahaya çıkarken, Tunuslu futbolcular ise maçın son dakikalarında yaşanan olayları protesto etmek amacıyla sahaya çıkmayı reddetti.

CAF’ın, karşılaşmaya ilişkin soruşturma açması bekleniyor.

Related Posts

Beşiktaş, Kerem Kalafat’ı geri çağırdı

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment
Beşiktaş Kulübü, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor’da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Kerem Kalafat’ı geri çağırdı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,…

Antalya Hipodromu 19 Ocak’ta açılıyor

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment
TJK’den yapılan açıklamaya göre Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Şanlıurfa’nın ardından Türkiye’nin 10. hipodromu olan Antalya…

Alanyaspor Emirhan Aydoğan’ı renklerine bağladı

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment
Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor’da oynayan Emirhan Aydoğan ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen…

2022 Dakar Rallisi’nde 11. etap düzenlendi

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment
2022 Dakar Rallisi’nin 11. etabını, otomobil kategorisinde İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında Arjantinli Kevin Benavides kazandı. Suudi Arabistan’da düzenlenen 44.…

Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş sakatlandı

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment
Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun sol kasığında ikinci derecede zorlanma ve kanama tespit…

Milli yelkenci Alican Kaynar olimpiyat için sınıf değiştirdi

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda “Finn” sınıfında madalya mücadelesi hakkı elde eden ve bunu Türk yelkeninde başaran ilk sporcu olan Alican…

Bakan Kasapoğlu’ndan Şırnak’a müjde

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’nın Keçiören ilçesinde Ayvalı Gençlik Merkezi’nin temel atma törenine katıldı. Törende Kasapoğlu’nun yanı sıra,…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ahmet Çalıkın ailesine taziye telefonu

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyaspor’un milli futbolcusu Ahmet Çalık’ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.…

Beşiktaş Atakan Üner’i Ümraniyespor’a kiraladı

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment
Beşiktaş, futbolcusu Atakan Üner’i sezon sonuna kadar Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor’a kiraladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada,…

Avustralya Açık’ta ana tablo kuraları çekildi

Spor 13 Ocak 2022 0 Comment
Avustralya Açık’ta kuralar çekildi. Ashleigh Barty ilk turda elemelerden gelecek rakibiyle eşleşecek. Novak Djokovic, Miomir Kecmanovic ile karşılaşacak. Avustralya Açık…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir