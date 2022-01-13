Adı Beşiktaş ile anılan Daniel Farke’nin yeni adresi belli oldu

Adı Beşiktaş ile anılan Daniel Farke Krasnodar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Krasnodar‘da teknik direktörlük görevine Daniel Farke‘nin getirildiği açıklandı.

Rus ekibi Alman teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce Beşiktaş, Farke’yi gündemine almış, görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.

– Daniel Farke kimdir?

1976 Almanya doğumlu olan Daniel Farke, futbolcu olarak başladığı spor kariyerinde antrenör olarak devam ediyor.

Futbola amatör olarak mahallesinin takımı SV Steinhausen’da başlayan Farke, resmi olarak 1994 yılında Paderborn-Neuhaus takımı ile profesyonel futbola adım attı. Tüm kariyerinde Almanya’nın alt liglerinde oynayan ve forvette forma giyen Farke’nin futbolculuk kariyerindeki takımları ve istatistikleri şu şekildeydi

SV Lippstadt 08: 146 maç, 87 gol

SV Wilhelmshaven: 57 maç, 27 gol

SV Meppen: 24 maç, 5 gol

SC Paderborn 07: 19 maç, 1 gol

Bonner SC: 10 maç, 4 gol

Toplam: 256 maç 124 gol

Daniel Farke’nin teknik direktörlük kariyeri

2007-2008 sezonu sonunda emekli olduktan sonra 2009’da emekli olduğu takım olan SV Lippstadt 08’de teknik direktörlüğe başlayan Farke, burada geçirdiği 6 yılda takımını Almanya’nın 6. Ligi’nden 4. Ligi’ne kadar çıkardı.

6 yıl sonra takımdan ayrılan Farke, en önemli görevlerinden birisini üstlendi. Kasım 2015’te Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund’un 23 yaş altı takımından teklif alan Alman teknik adam, düşme hattına yakın olan bu takımı üst sıralara yaklaştırmayı başarmıştı. 2016-2017 sezonu sonunda Dortmund ile kontrat uzatma görüşmelerine başlayan Farke, anlaşmaya varamamıştı.

İngiltere günleri

Dortmund ile kontrat uzatmamasının ardından Farke, 25 Mayıs 2017’de İngiltere Championship’te yer alan Norwich City ile 2 yıllık sezonluk bir kontrata imza attı. Norwich City’deki ilk sezonunu 14. sırada tamamlayan teknik adam, bir sonraki sezon takımını Premier League’e taşıdı ve kulüple kendisini 2022’ye kadar bağlayan yeni kontrata da imza attı.

Premier League’e çıktığı ilk sezonda tekrar Championship’e düşen Norwich City’de Farke’ye olan güven sarsılmadı ve Alman teknik adam geçen sezon kulüp rekoru olan 97 puan ile takımını tekrar Premier League’e çıkarmayı başardı. Farke o sezon Championship’te sezonun teknik direktörü seçildi.

21 Temmuz 2021’de kulübü ile 4 yıllık yeni bir sözleşmeye imza atan Farke, bu sezona kabus gibi başladı. Üst üste 15 maç kaybederek Premier League’de üst üste en çok maç kaybetme rekorunu kıran teknik adamın görevine bu sezonki ilk galibiyet olan 6 Kasım’daki Brentford maçından sonra son verildi.

Farke’nin teknik direktörlük istatistikleri

(3 Kasım 2015 – 25 Mayıs 2017) Borussia Dortmund 23 Yaş Altı: 61 maç, 31 galibiyet 22 beraberlik, 8 mağlubiyet

(25 Mayıs 2017 – 6 Kasım 2017) Norwich City: 208 maç, 87 galibiyet, 49 beraberlik, 72 mağlubiyet

Toplam: 269 maç; 118 galibiyet, 71 berbaerlik 80 mağlubiyet.