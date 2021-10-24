Adana Demirspor Zoru Sivas Deplasmanında

Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken iki takımın karşılaşmasında Adana Demirspor, zorlu Sivas deplasmanına çıkacak. İki takım da sezona istediği gibi başlayamasa da sonradan toparlanarak üst üste puanlar almayı başardı. Sivasspor’un Adana Demirspor’u ağırlayacağı maç, futbolseverlere seyir zevki yüksek bir maç vadediyor.

Adana Demirspor, yıllar sonra yeniden Süper Lig’de mücadele etmenin heyecanını yaşıyor. Bu heyecanla dünya yıldızı bazı isimleri de kadrosuna katan Adana temsilcisi, sezona istediği gibi başlayamadı. Buna karşın yıldızlarının da takıma alışmasıyla performansını artıran Adana Demirspor, son haftalarda başarılı sonuçlar aldı. Ev sahibi Sivasspor da tıpkı rakibi gibi sezona mağlubiyetle başlayan ekiplerden oldu. Avrupa defterini kapatıp lige konsantre olan Sivasspor’da ligde gösterdiği performansı artıran ekiplerden.

Sivasspor Evinde Zor Yeniliyor

Sivasspor, Süper Lig’in 10. haftasında evinde Adana Demirspor’u ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl da oldukça başarılı bir performans sergileyen Sivasspor ülkemizi Konferans Ligi’nde temsil etti. Hem Avrupa’da hem de ligde mücadele ettiği dönemlerde istediği sonucu alamayan yiğidolar, artık lige odaklandı. Talihsiz bir şekilde Avrupa defterini kapatan kırmızı beyazlılar, Ligin ilk haftasında oynadıkları Konyaspor maçı hariç bu güne kadar evinde mağlubiyet yüzü göremedi.

Sivasspor, Rıza ÇAlımbay ile oldukça iyi bir uyum yakaladı. Bu uyumun meyvelerini yiyen Sivasspor, ligin oldukça tecrübeli ekiplerinden biri haline geldi. Geçtiğimiz sezonu da 5. olarak kapatan Sivasspor, 2 sezondur Avrupa’da ülkemizi temsil ediyor. Henüz lig ve Avrupa’yı birlikte yürütecek tecrübeye sahip olmayan Sivas temsilcisi, lige odaklandığında başarılı sonuçlara imza atıyor. Sivasspor, Süper Lig’in 10 haftasında çıkış yakalayan Adana Demirspor’u ağırlayacak.

Adana Demirspor Süper Lig’de Kalıcı Olmak İstiyor

Adana Demirspor uzun zaman sonra yeniden Süper Lig’de boy gösteriyor. Oldukça köklü bir kulüp olan Adana temsilcisi, süper Lig’de kalıcı olmanın peşinde. Bu hedefine sağlam adımlarla ilerlemek isteyen mavi beyazlı takım oldukça ses getiren transferlere imza attı. Buna rağmen istediği başarıyı elde edemeyen ve sezona mağlubiyetle başlayan Adana Demirspor toparlanma evresinde.

Adana Demirspor her ne kadar sezona 4 hafta süren bir galibiyet hasretiyle başlasa da bu hasret yerini sevince bıraktı. Özellikle Adana Demirspor’un dünya yıldızı forveti Balotelli’nin takıma uyum sağlaması, mavi beyazlıları sevindirdi. Ayrıca Samet Aybaba’nın yerine 5. haftada göreve gelen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella da takıma çabuk uyum sağladı. Montella yönetiminde 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Adana temsilcisi, bu maçların 3’ünü de kazandı. Böylelikle 10 puan toplayan mavi beyazlılar, hem moral buldu hem de kendilerini üst sıralara atmayı başardı.