Son haftaların formda takımlarından Adana Demirspor, Sumudica ile çıkış arayan Yeni Malatyaspor’u ağırlıyor. Ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor son haftalarda üst üste aldığı puanlarla göz dolduruyor. 5 haftalık mağlubiyet serisinin ardından teknik direktör değişikliği ile çıkış arayan Yeni Malatyaspor ise Sumudica ile ilk maçında galibiyet peşinde.

Süper Lig’e bu sezon çıkan Adana Demirspor, yaptığı sansasyonel transferlere rağmen sezona kötü başladı. İlk 4 hafta galibiyet yüzü göremeyen Adana temsilcisi, son 4 haftada aldığı 13 puanla kendine geldi. Öte yandan konuk Yeni Malatyaspor’da ise 5 haftalık yenilginin ardından takımın başında artık Sumudica var. Adana Demirspor yenilmezlik serisine devam etmek isterken, Yeni Malatyaspor ise Sumudica ile çıkış arıyor.

Adana Demirspor Seriyi 5 Maça Çıkarmak İstiyor

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’de şampiyon olarak Süper Lig’de mücadele etmeye hak kazanan Adana Demirspor, gerçekleştirdiği transferlerle sezona oldukça iddialı bir şekilde başlamıştı. Ancak alınan sonuçlar pek de istenilen gibi değildi. İlk 4 hafta galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor, teknik direktör değişikliğine gitti ve bu gelişme takıma olumlu olarak yansıdı. Son 4 hafta çıktığı maçlarda hiç yenilgi yüzü göremeyen Adana temsilcisi, seriyi 5 maça taşımanın peşinde.

Adana Demirspor uzun yıllar sonra Süper Lig’de mücadele etmenin heyecanıyla kadrosuna dünya yıldızları kattı. Özellikle Balotelli transferiyle ses getiren Adana Demirspor, sezona istediği gibi başlayamadı. Samet Aybaba ile sezona başlayan Adana temsilcisi, ilk 4 haftada 2 puan toplayınca takımın başına Vincenzo Montella geldi. İtalyan teknik adamla iyi bir uyum yakalayan Adana Demirspor, Balotelli’nin de performansını artırmasıyla kalan 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlikle tam 13 puan topladı.

Sumudica Malatyaspor Kariyerine Galibiyetle Başlamak İstiyor

Yeni Malatyaspor zor günler geçiriyor. Lige istediği başlangıcı yapamayan Malatya temsilcisinde alınan 5 mağlubiyetin ardından teknik direktör değişikliğine gidildi. Sezona İrfan Buz ile başlayan Malatya temsilcisinde takımın başında artık Sumudica var. Daha önce Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor’dan tanıdığımız Sumucida, Yeni Malatyaspor karşısında çıktığı ilk maçta galibiyet istiyor.

Geçtiğimiz sezon Gaziantep FK’nın başında 17 maça çıkan Sumudica, bu maçların sadece 2’sinde mağlup olmuş ve yakaladığı 15 maçlık yenilmezlik serisiyle herkesin dikkatini çekmişti. Yönetim ile maaş konusunda anlaşamayan Sumudica, bu başarısına karşın Gaziantep FK ile yollarını ayırmış ve ardından Çaykur Rizespor’u çalıştırmaya başlamıştı. Burada başarılı olamayan Rumen teknik adam bu kez Yeni Malatyaspor’un başarısı için çalışacak.