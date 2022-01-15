Adana Demirspor Kayserispor 15 Ocak İddaa Tahminleri

Son haftaların formda takımı Adana Demirspor, evinde Kayserispor’u ağırlıyor. Bu maçı sonucu iddaa tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Biz de sizler için Adana Demirspor Kayserispor 15 Ocak İddaa Tahminlerini derledik.

Bu sezon Süper Lig’de mücadele etme hakkı kazanan Adana Demirspor, lige kötü başlasa da son haftaların en formda takımlarından biri oldu. Lig’de oynadığı son 5 maçını kaybetmeyen Adana temsilcisi, Kayserispor’u ağırlayacağı karşılaşmaya da galibiyet parolasıyla çıkacak. Öte yandan konuk ekip Kayserispor da son 5 maçında sadece 1 mağlubiyet aldı. Başarılı iki ekibin mücadelesinden çıkacak olan sonuç, iddaa meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor.

Adana Demirspor İddaa Analizi

Adana Demirspor, yıllar sonra Süper Lig hasretine son verdi. Bu heyecanla büyük ses getiren transferlere de imza atmıştı. Ancak buna rağmen sezona kötü başlayan Adana Demirspor, bir toparlandı pir toparlandı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında alınan galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Adana temsilcisi, son 5 maçını kaybetmedi ve bu maçların 4’ünü kazandı.

Bu sezon 20 maç oynayan Adana temsilcisi, bu maçların tam 9 tanesinde sahadan galibiyetle ayrılmasını bildi. Geçtiğimiz hafta yıldız oyuncusu Balotelli’den yoksun bir şekilde Fenerbahçe karşısında galip gelen Adana Demirspor’da bazı eksik oyuncular dönmesine karşın bu sezon 20 maçın tamamında forma giyen Stambouli gibi önemli bir oyuncu sarı kart cezalısı. Arıca Joher Rassoul, Simon Deli, Jonas Svensson da Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Kayserispor İddaa Analizi

Geçtiğimiz sezon oldukça zorlu günler geçiren Kayserispor, bu sezon nispeten daha iyi konumda. Son 5 maçında sadece Beşiktaş’a kaybeden sarı kırmızılar, oldukça moralli bir şekilde lig serüvenine devam ediyor. Geçtiğimiz sezon 1 puanla küme düşmekten kurtulan Kayserispor, bu sezon da aynı durumla karşı karşıya kalmamak adına her maça final havasında çıkıyor.

Adana Demirspor’a konuk olacak olan Kayserispor, belki de ligin en zor deplasmanlarından birine çıkacak. Adana temsilcisi, bu sezon evinde sadece 2 maçta mağlup oldu. Ayrıca Kayserispor’un en golcü oyuncusu olan Mame Thiam, sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor müsabakasında forma giyemeyecek. 16 maçta oynayan ve 9 gol kaydeden Thiam’ın haricinde 5 oyuncu daha sakatlıkları nedeniyle bu gün sahada olamayacak.

Adana Demirspor Kayserispor İddaa Tahmini

Her ne kadar Kayserispor bu sezon geçen sezona nazaran daha etkili bir futbol sergilese de Adana Demirspor özellikle İtalyan teknik adam Vincenzo Montella’nın göreve gelmesiyle birlikte inanılmaz bir ivme yakaladı. Ev sahibi avantajıyla birlikte Adana Dermirspor bu karşılaşmada bir adım daha önde.

Adana Demirspor Kayserispor İddaa Tahmini: MS1, Oran: 1,69