Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın annesi hayatını kaybetti

Mavi-lacivertli kulüpten yayımlanan başsağlığı mesajında, “Başkanımız Murat Sancak’ın değerli annesi Mahbube Sancak hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah’tan rahmet, Sancak ailesine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Mahbube Sancak’ın cenazesinin bugün İstanbul’da ikindi vakti Sancaklar Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karaağaç köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Murat Sancak Kimdir;

MT Holding ve Paycore Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve BMC Holding Yönetim Kurulu Üyesidir. İlaç dağıtım alanında faaliyet gösteren Hedef Aliance’da uzun yıllar Satınalma ve Satış Direktörlüğü görevini yürüttü. 2005 yılında MT Sağlık Ürünleri şirketini kurarak sağlık alanında yatırımlarına başladı. 2008 yılında Türkiye’nin en büyük hasta altı bezi fabrikası SAN Sağlık firmasını kurdu. 2009 yılında MT Bilgi Teknolojileri şirketini hayata geçirerek Türkye’nin ilk yeni nesil yazar kasa pos markası VERA’nın geliştirilmesine ve üretilmesine öncülük etti. Türkiye’de farmakoloji ve Farmakovijilans alanında kamu yararına geliştirilecek projeler hayata geçirmek üzere 2017 yılında Maxicells İlaç San. Firmasını kurdu. 2014-2017 yılları arasında Star Medya Grubu yönetim kurulu başkanlığı ve ES Medya yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür. 2018 yılında Adana Demirspor Kulübü Başkanlığına seçildi ve görevini devam ettirmektedir.

Halen MT Holding ve Paycore Holding de Yönetim Kurulu Başkanı olarak faaliyet gösterdiği sektörlere yön vermeye devam etmekte ve BMC Holding Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir.

Siirt doğumlu evli ve 6 çocuk babasıdır.