Aberdeen Hearts maçı canlı izle bilyoner maç linki şifresiz

İskoçya Premier Lig’in 12.haftasında, Aberdeen evinde, ligde henüz galibiyeti bulunmayan Hearts’i konuk edecek. Müsabaka 17.00’da başlayacak ve bilyoner.com’dan canlı olarak seyredilebilecek.

Aberdeen 1 Puana Razı Oldu

Ligde son olarak zorlu Rangers deplasmanına konuk olan Aberdeen, müsabakadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı. Karşılaşmanı hemen başında 2-0 öne geçen Stephen Glass’ın öğrencileri, skoru korumaya yönelik oynadılar ve her iki yarıda yedikleri birer gol ile 1 puana razı olarak sahadan ayrıldılar. Şimdi ligde henüz yenilgisi bulunmayan Hearts’i konuk edecekler ve evlerinde rakiplerine ilk mağlubiyetlerini yaşatmaya çalışacaklar. Bu sezon iç saha maçlarına baktığımızda; 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldıklarını görüyoruz. Karşılaşma öncesinde Michael Devlin ve Matty Kennedy’in sakatlıkları bulunuyor.

Hearts Yine Yenilmedi

Ligde 11 hafta geride kalırken mağlubiyet yüze görmeyen Hearts, son olarak St.Johnstone deplasmanından 1-1 beraberlik ile ayrıldı. Aldıkları bu puan ile 21 puana yükseldiler ve ligde 3. sırada kendilerine yer buldular. Bu hafta Aberdeen deplasmanına konuk olacaklar ve 3 haftalık beraberlik serilerini kazanarak bozmaya çalışacaklar. Bu sezon dış saha maçlarına baktığımızda; 2 galibiyet, 3 beraberlik aldıklarını görüyoruz. Müsabaka öncesinde Jamie Brandon sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

İddaa Tahmini

İki takım arasında oynana son 6 mücadelede karşılıklı goller gerçekleşti. Ben yine iki takımında skora katkı vereceklerini düşünüyorum.