Bu sezon şampiyonluğu birinci önceliğine koyan Trabzonspor oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Takımı yeni transferlerle güçlendiren bordo mavililer, şimdide devre arası transfer döneminin hazırlıklarına başladı. Milli maçları izleyen Abdullah Avcı, yeni bir oyuncu keşfetti. Deneyimli teknik adam Kamerun Milli takımında forma giyen Duplexe Tchamba’yı ısrarla istiyor.

Geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı’nın takımın başına geçmesiyle birlikte adeta başka bir takıma dönüşen Trabzonspor, inanılmaz çıkışını bu sezon da sürdürüyor. Geçen yıl olağan üstü bir performansa imza atan kadroyu nokta atışı transferlerle güçlendiren bordo mavilileri, şimdiden transfer çalışmalarına başladı. Sol stoper ve bek bölgelerinde sıkıntılar yaşayan Abdullah Avcı milli arada keşfettiği Duplexe Tchamba’yı takımda görmek istiyor.

Abdullah Avcı Duplexe Tchamba Konusunda Israrcı

Bu sezon şampiyonluk yarışı epey çetin geçecek. Sezonun başladığı günden bu yana 8 maç oynayan ve bu maçlarının hiç birini kaybetmeyen Trabzonspor şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri. Geçtiğimiz sezonun 9. haftasından sonra oldukça iyi bir çıkış yakalayan bordo mavililer, kadrolarını güçlendirdi ve adeta yenilmez bir hal aldı. Ara transfer döneminde de takıma küçük dokunuşlarda bulunmak isteyen Abdullah Avcı, sol stoper ve sol bek oynayabilen Duplexe Tchamba’yı takımda görmek istiyor.

Bilindiği gibi 2022 Dünya Kupası Eleme grubu maçları nedeniyle liglere ara verildi. Bu arayı milli arayı yeni oyuncular keşfetmek için maçları izleyerek geçiren Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Kamerun milli takımının sol stoperi Duplexe Tchamba ile yakından ilgilendi. Tchamba’nın performansını beğenen Avcı, onun ara transfer döneminde Trabzon’a getirilmesini istiyor.