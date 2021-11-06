Abdullah Avcı: 3 puan kazandık başka bir şey kazanmadık

Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Bugün 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık.” dedi.

Avcı, uzun bir zaman sonra güzel bir ortam yakaladıklarını belirtti.

“Herkes bizi 12. haftada başka yerlere koyuyor. Uzun bir maraton var. Beşiktaş yine yarışın içinde olacak. Bugün ligimizde maç kazanmak kolay değil, hele Beşiktaş taraftarının önünde kazanmak kolay değil.”

Avcı, ilk yarıda buldukları golle soyunma odasına 1-0 üstün gittiklerini hatırlattı.

“İkinci yarıda bireysel hatadan dolayı rakibi devreye soktuk. Oyun dengeli gitti. Son bölümde bize geniş alanlar çıktı, bunu biliyorduk. Son dakikada olması harika oldu.”

“Sabırlı oyun bizi daha iyi yerlere getirecek”

Avcı, elde ettikleri galibiyetle Trabzonspor taraftarını mutlu ettiklerini kaydetti.

“Onlar bize destek oluyor ve saygı gösteriyorlar. Bu güzellikleri hak ediyorlar. Duyguları yoğun yaşayan bir şehir, ben de o bölgenin insanıyım. Biraz dengelemeye başladılar, bunu net görüyorum. Bugün 5 yerli oyuncuyla çıktık. Özellikle yerel oyunculara rica ediyorum, oyunun içinde yardımcı olsunlar. Onlar buranın taraftarları. Abdülkadir Ömür, Uğurcan, Serkan ve diğerleri. Sabırlı oyun bizi daha iyi yerlere getirecek.”

Avcı, puan farkının açılmasının önemli olmadığını belirtti.

“Herkesin bir oyuncu kalitesi var, oyun organizasyonu var. 4 gün sonra Trabzonspor’da tam bir yılım olacak. Gelişme katediyoruz. Daha eksiklerimiz var, çalışmamız lazım. Parçadan bütüne gittik, haftalık oyunlarda bile bazen rakibe göre davrandık. Kazanmak kazanmak kazanmak, bu bizi nereye götürecek bakacağız. Şu an doğru yoldayız.”

Uğurcan’a yönelik tepki

Avcı, Beşiktaşlı taraftarların hem Uğurcan Çakır’a ve kendisine yönelik tepkilerle ilgili soruya yanıt verdi.

“Uğurcan milli takımımızın kalecisi, bu topraktan çıkmış birisi. Ne onun annesi ne benim annem ne de bu tepkileri gösteren taraftarların annesi bunları hak etmiyor. Başka taraftarların anneleri de hak etmiyor. Bir anlık duygular olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye’nin en eski ve büyük kulüplerinden birinin teknik direktörlüğünü yaptım. Bugün de en büyük kulüplerinden birini çalıştırıyorum. Beşiktaş’ın tarihine ‘Şeref’ine, Hakkı’sına, Seba’sına saygım var. Bugün dosya kapanacak. Bunu ne kadar aza indirirsek bizim için o kadar daha iyi.”

Avcı, karşılaşmada gol atan Abdülkadir Ömür’ün Galatasaray maçında yaşadığı olumsuz durumun ardından daha iyi performans gösterdiğinin hatırlatılması üzerine konuştu.

“Abdülkadir duygusal bir oyuncu. Türk futbolunun önemli yeteneklerinden biri. Oyuncuya sahanın içinde baskı yaparak, tribünde hakaret ederek onu geliştiremeyiz. Bazen konforlu alanda kalması oyuncunun gelişmesini tıkar. Bazen tekrar yukarı çıkması için dibe vurması gerekir. Güzel gelişim gösteriyor, umarım böyle devam eder.”

Avcı, maçta sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin Türkmen’in durumlarıyla ilgili de açıklamada bulundu.

“İkisi de sakatlıktan dolayı çıktı. Taraftar yanlış anladı. Vakit çalma gibi durum hayatımız boyunca olmaz, olmayacak da.”