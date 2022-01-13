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ABD Doları Piyasalara Olumlu Enflasyon Sürprizi ile Düştü

Son Dakika 13 Ocak 2022 0 Comment

Enflasyonun Piyasalara Olumlu Sürpriz Vermemesinin Ardından ABD Doları Düştü. Rakamların güçlü gelmesine ve Fed’in bu yıl daha hızlı faiz artırımına yönelik beklentilerini desteklemesine rağmen, önceki oturumda TÜFE raporunun açıklanmasının ardından ABD doları diğer majör para birimleri karşısında Perşembe gününe kadar düşüşünü sürdürüyor. ABD doları endeksi DXY yazı yazılırken 94.96 civarında işlem görüyor.

Çarşamba günü yayınlanan veriler, ABD tüketici fiyatlarının Aralık ayına kadar olan 12 ayda, ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda ve Haziran 1982’den bu yana görülen en yüksek seviyelere çıkarak yıllık bazda %7 arttığını gösterdi. Bu arada, aylık bazda TÜFE %0,5 arttı. Aralık ayında aylık artış hızı, Kasım ayındaki %0.8’lik okumadan bu yana yavaşlıyor, ancak bunun yerine ekonomistlerin %0.4’lük okuma beklentilerinin biraz üzerinde.

Bu rakamlar, Fed’in yakında bir faiz artırımı açıklaması olasılığını destekleyecek kadar iyi olsa da, tüccarlar yıllık enflasyon okumasının tahminlerden daha güçlü gelmemesi karşısında hayal kırıklığına uğradı. Daha yüksek bir okuma, Mart ayına kadar Fed’in faiz artırımına yönelik bahisleri artıracaktı.

ABD dolarındaki zayıflık, emtia para birimleri AUD ve NZD’nin Asya seansında kazanç elde etmesine yardımcı oldu. Gecelik işlemlerde AUD/USD %1 arttı ve doların devam eden zayıflığı döviz çiftinin yakın vadede 0,73$ seviyesinin üzerine çıkmasını sağlayabilir.

Bu arada, NZD/USD gecelik işlemlerde %0,9 güçlendi ve beş hafta içinde görülen en yüksek seviyeye dokundu, ancak o zamandan bu yana hafif bir düşüş yaşadı. Bu forex çiftinin üstesinden gelmesi gereken bir sonraki önemli engel 0,6867 dolar.

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