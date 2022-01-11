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Aaron Boupendza gollerine Afrika Uluslar Kupası’nda devam ediyor

2022 Afrika Uluslar Kupası‘nda heyecan devam ediyor. Organizasyonda B ve C gruplarında toplam 4 karşılaşma oynandı.

Afrika Uluslar Kupası’nda Gabon, Komorlar’ı Aaron Boupendza’nın golüyle 1-0 mağlup etti.

B Grubu’nda Senegal, Zimbabwe‘yi Sadio Mane‘nin duraklama dakikalarında kaydettiği penaltı golüyle mağlup etti. Grubun diğer maçında ise Gine, Malavi karşısında Issiaga Sylla‘nın golüyle kazandı.

C Grubu’nda oynanan Fas – Gana maçında Sofiane Boufal‘ın golü Vahid Halilhodzic’in takımı Fas’a galibiyeti getirdi.

Gabon’u Komorlar karşısında 3 puanı getiren isim ise Aaron Boupendza oldu.

Hatayspor’dan Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Arabi’ye transfer olan Boupendza, takımıyla çıktığı 13 maçta 4 gol kaydetti.