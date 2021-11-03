Yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon D’or ödülünün bu seneki sahibi merakla bekleniyor. Daha önce bu ödülü 6 kez kazanan yaşayan efsaneler arasında bulunan Lionel Messi yeniden Ballon D’or adaylarının arasında yer alıyor. Bu prestijli ödülü bir kez daha kazanma ihtimaline yönelik bir soru sorulan Messi, “7’nci kez Ballon D’or kazanmak harika olur.” yanıtını verdi.

Lionel Messi, İspanyol basını ile yaptığı röportajda milli takımı ile aldığı Copa America Şampiyonluğu’nun kendisi için öneminden, PSG’ye alışma sürecinden ve Katar 2022 hedeflerinden bahsetti.

Ballon D’or’u 7’inci kez kazanma ihtimali üzerine konuşan Messi, bunun harika olacağını ama sonuç ne olursa olsun onun için sorun olmayacağını söyledi.

Messi kendisi için en büyük ödülün Arjantin ile 2021 yılında aldığı Copa America Şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Arjantinli oyuncu, en son 2019 yılında Ballon D’or’u kazanmıştı. Ödül töreni 2020 yılında ise Covid-19 nedeniyle ertelendi. Rekoru elinde tutan Messi’yi toplam 5 Ballon D’or ile Cristiano Ronaldo takip ediyor.

Messi, Katar 2022 için ise az zamanları kaldığını ve şu an favori olmadıklarını ifade etti.

Paris’teki ilk iki ayı için de açıklamalarda bulunan yıldız isim, PSG’nin dinamiklerini daha iyi anlamaya başladığını söyledi.

Çok maç oynayamadığını ifade eden Messi halen alışma sürecinde olduğunu da sözlerine ekledi.