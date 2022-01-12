1xBet’te bahislere açık olan 2022 yılının en iyi ilk 5 spor olayı

2022 yılında yapılabilecek en iyi spor bahislerinden bazıları:

Kış Olimpiyatları

Kış Olimpiyatları 4 – 22 Şubat tarihleri arasında Pekin’de gerçekleştirilecektir. Uzun zamandır merakla beklenen bu etkinlikte çeşitli branşlardan sporcular 7 farklı spor dalında yarışıyor olacaklar. Toplamda 109 madalya sahibini bulacak – bu sayı bir önceki Pyeongchang oyunlarından 7 adet daha fazla.

1xBet’te hangi ülkenin en çok madalya kazanacağı bahsine oynayabilirsiniz. Şu anda favori Norveç (önceki olimpiyat birincisi); ayrıca bahis bürosunun analistlerine göre diğer favoriler ise Almanya, Kanada, ABD ve Rusya şeklindedir.

En çok hangi atlet yakından takip edilmeli? Bu liste gerçekten uzun. Alp disiplininde MikaelaShiffrin (ABD), kızakta FrancescoFriedrich (Almanya), artistik patinajda YuzuruHanyu (Japonya) ve NathanChen (ABD), kızakta NatalieGeisenberger (Almanya), kros kayağında CharlotteKalla (İsveç), snowboarddaChloe Kim (ABD), serbest kayakta MikaelKingsbury (Kanada) ve diğer atletler. Kendilerini izlemek için sabırsızlanıyoruz!

Şampiyonlar Ligi Finali

Dünya’nın en büyük kulüp organizasyonundan bahsetmemek olmaz! 2022 yılı Şampiyonlar Ligi finali Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki Gazporm Arena’da düzenlenecek – elbette futbolseverler finalistleri ve kazananı tahmin etmeye çalışıyor.

Son yıllarda Manchester City, Bayern Münih ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi zirvesinin baş müdavimleri haline geldi. Aynı zamanda çok aşina olmasak da Chelsea’yi ilk 4’de görebiliriz. Ancak kupanın son sahibi ve Premier Lig şampiyonluk adaylarından olan kulüp, birçok kişi tarafından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için favori olarak görülüyor.

Kimin aklına gelirdi ki bundan 1 sene önce, Chelsea’nin Frank Lampard’ı kovacağı ve yerine yeni direktör Thomas Tuchel’i getireceği? Herkes, Alman teknik adamın başarıya giden yolda bir şeyler inşa etmesinin uzun zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyordu – ancak kulüpte geçirdiği 5 ay sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Kim bilir – belki şu anda favori olarak görülmeyen bazı takımlar bahisseverleri İlkbahar mevsiminde yanıltabilir ve yine ağır favori olmayan bir takım şampiyon olabilir? Her koşulda, play-off turunun 16 takımına da 1xBet’te şampiyonluk bahsi oynayabilirsiniz.

Dünya Kupası

Sıradaki Dünya Kupası, 2022 yılının en çok beklenen spor olayları arasında yer almaktadır. Elbette bu çapta bir turnuva her zaman heyecan uyandırmaktadır ancak bu yıla özel olarak futbolseverler ilk defa geri sayım için farklı bir amaca sahipler.

Çünkü tarihte ilk defa Dünya Kupası Sonbahar mevsiminde başlayacak ve Kış mevsiminde sona erecek. Turnuva, Yaz mevsiminde düzenlenirdi ancak Katar’daki hava sıcaklığı 55 santigrat derecelere ulaştığı için birkaç ay sonrasında düzenlenmesi kararına varıldı.

Milli takım oyuncuları bu duruma nasıl reaksiyon gösterecek? Bu yeni koşullara uyum sağlayıp sağlamayacağı, kulüp sezonlarının tam ortasında en iyi oyunlarını sahaya yansıtmaları gizemini koruyor. Ancak 1xBet’te favori takımlarınız için bahis oynayabilirsiniz: Örnek olarak analistler Brezilya’yı Dünya Kupası’nın en büyük adayı olarak görüyor. İlk 5’te bulunan diğer şampiyonluk adayları ise Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya.

Ballond’Or

Ballond’Or ödüllerinin son yıllarda hep tartışmalı bir şekilde sonuçlandığı söylenmektedir. Futbol dünyasında uzun bir süredir, futbolseverlerin oylama sonuçlarından memnun olmadığı ifade edilmektedir. Ödül son olarak Lionel Messi tarafından kazanılmıştır, bu onun 7. ödülü oldu – ancak birçok futbolsever geçtiğimiz sezon Robert Lewandowski’nin hak ettiğini düşünmektedir – hem ödülün takdim edilmemesine karar verildiği 2020 yılında, hem de 2021 yılında.

Polonyalı yıldız oyuncunun, kendisinden beklenildiği üzere üst üste çok başarılı sezonlar geçirmesi mümkün olmayabilir. Evet, şu anda kendisi 33 yaşında ancak bu onu yavaşlatmış değil ve belki de 2022 yılında ödülün sahibi olabilir. Bahisseverler Bayern Münih’in yıldız oyuncusu için bu başarı bahsini değerlendirebilir, her zamanki gibi, 1xBet’te.

Lewandowski elbette ödül için değer biçilen tek aday değil. Kendisinin başlıca rakipleri; Liverpool’dan Mohamed Salah, vazgeçilmeyen Leo Messi ve Cristiano Ronaldo, hırslı Kylian Mbappe, Erling Haaland ve diğer yetenekli yıldızlar. Favori adayınızı seçin – ödül kazanır bahislerini 1xBet’te oynayın!

Formula 1

Geride bıraktığımız Formula 1 sezonu inanılmaz bir şekilde drama, hayal kırıklığı ve coşkulu zaferler ile sonlandı.

Abu Dabi’deki final yarışından önce, 1974 yılından beri gerçekleşmeyen bir durum ortaya çıktı ve şampiyona adayları Max Verstappen ile Lewis Hamilton yarışa eşit puanlar ile başladı. 1974 yılında ise EmersonFittipaldi ve ClayRegazzoni aynı durumda başlamış, Brezilyalı Fittipaldi şampiyon olmuştu.

2021 sezonunun kazananı Max Verstappen ise son yarışta sadece Hamilton’ı geçmekle kalmamış, İngiliz pilotu yarışın son turunda geçerek şampiyon olmuştu! Bu sayede Max, Lewis’in 4 yıl süren hegemonyasını yıkmış oldu.

Gelecek sezonun da bu şekilde heyecanlı geçmesini ümit ediyoruz – belki de Hamilton en çok şampiyonluk kazanan pilot unvanını ele geçirebilir. 1xBet analistlerine göre Hamilton şu anda en büyük aday olarak ön plana çıkıyor ve oranı Verstappen’in oranlarından 2 kat daha düşük. Bahis bürosuna göre şampiyonluğun diğer favori adayları ise George Russellve Charles Leclerc olarak belirlenmiş.

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