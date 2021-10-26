26 Ekim dolar kuru Bugün dolar/tl kaç lira oldu, ne kadar? 2021

Döviz Fiyatları

DOLAR 9,4379 9,4392 %-0,0159 EURO 10,9613 10,9700 %-0,0156 STERLİN 13,0073 13,0174 %-0,0156 İ. FRANGI 10,2396 10,2466 %-0,0176 YEN 8,2713 8,2783 %-0,0186 K. DOLARI 7,6264 7,6293 %-0,0151

Dolar para biriminin isim anlamı nedir?

Dolar Dolar sözcüğü, 16. yüzyıldan sonra Alman para birimi olarak kullanılan “Thaler” in değişmiş bir şeklidir. Amerika’nın keşfinden sonra İspanya Kralları tarafından yaratılan gümüş parayı ifade eden “Dolera” dan gelmektedir. Dolar, 22 Haziran 1776’dan beri Amerika Birleşik Devletleri’nin para birimidir.

Dolar neden yükselir neden düşer?

Döviz kurunu etkileyen başlıca unsurlar; FED kararları, IMF, Uluslararası ticaret, cari açık, para birimine olan arz-talep, enflasyon değişimleri, ekonomik ilişkiler, yurt içi ve yurt dışı faiz oranları, turizm ve dış ilişkiler olarak tanımlanabilir.

Bir ülkenin ithal ettiği ürün kalemi ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mal ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur. Ülkede cari açığın oluşması döviz kurlarının artması demektir. Ayrıca Dövizin ve doların yükselmesinin onlarca nedeni vardır.

Talep, bir mal ya da hizmete olan ilginin artması sonucu oluşur ve bu da o mal ya da hizmetin değerini arttırır. Tüm tüketim mallarında olduğu gibi, para birimleri ve borsalar için de bu geçerlidir. Dolayısıyla dolar da bu kural kapsamında değerlenir ya da değer kaybeder. Doların fiyatı artıyorsa talep artmıştır. Bu noktada yatırım yapma yönelimlerinin de arttığını söyleyebiliriz.

Dolar ne zaman yükselir?

Ülke sınırları içindeki dolara olan talep, ülke içindeki dolar oranından yüksek ise dolar yükselir.

Yabancı yatırımcıların yatırım yapmaması, mevcut yatırımcının çıkış yapması sonucunda doları yükselir.

Siyasi konjonktür ve problemler doların yükselme nedenleri arasındadır.

Turizm gelirinin azalması doların düşmesine sebep olur.

Eğer üretim az ise ve bir ülke ihtiyaçlarını dışarıdan satın alarak elde ediyorsa dolar sabit bir grafikte seyretmez, yükselir.