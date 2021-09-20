Türkiye Kadın Voleybol Milli takımının başarılı oyuncularından Hande Baladın, katıldığı bir gecede gazetecilere küçük bir röportaj verdi. Elde ettikleri başarıdan ötürü tebrikleri kabul eden Hande, “Türk kadınının gücünü uluslararası arenada göstermeye devam edeceğiz.” sözleriyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde sonlanan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda 3. olarak tüm ülkeyi gururlandıran millilerimizin başarılı oyuncularından Hande Baladın, katıldığı bir organizasyonda küçük bir demeç verdi. Avrupa 3. olmaktan dolayı gurur duyduklarını söyleyen Hande, hedeflerinin daha büyük olduğunu ve Türk kadınının gücünü uluslararası arenada göstereceklerini sözlerine ekledi.

Henüz Yolun Başındayız

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun “Şimdi Voleybol Zamanı” sloganıyla düzenlediği geceye katılan Hande Baladın, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Olimpiyatlarda ve Avrupa Şampiyonasında elde edilen başarıdan memnun olduğunu söyleyen Hande, daha yolun çok başında olduklarını ve bu başarıların devamının geleceğini söyledi.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol takımının en başarılı isimlerinden biri olan Hande Baladın, TVF’nin düzenlediği organizasyona katıldı. Burada bazı açıklamalar yapan Hande, sözlerine Voleybol Federasyonuna teşekkür ederek başladı. “Voleybol dolu bir gece oluyor.” diyen Hande, katıldıkları şampiyonaların ardından gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını da sözlerine ekledi.

Takım Arkadaşlarımı Özlemişim

Tokyo Olimpiyatları ile başlayıp, Avrupa Şampiyonasıyla devam eden milli takım serüveninde uzunca bir süre birlikte olan milli takımımız federasyonun düzenlediği organizasyonda yeniden bir araya geldi. Milli takımımızın gözde oyuncularından Hande Baladın da milli takım kampının ardından yeniden arkadaşlarıyla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti, “Arkadaşlarımı özlemişim.” sözleriyle ifade etti.

Ülkede Spor Adına Bir Çok Şey Değişti

Kadın voleybolu adına 2 büyük turnuvaya sahne olan 2021 yazını değerlendiren Hande Baladın, bu süreç hakkında “Voleybol dolu bir yaz oldu.” sözlerini sarf etti. Ülke adına milli takım formasıyla alınan başarıların ardından gördükleri tepkilerden memnun olduklarını söyleyen Hande, “Turnuvalardan sonra aldığımız geri bildirimler o kadar iyiydi ki, biz de çok şaşırdık. Ülkede bir çok şeyin değiştiğini fark ettik.” dedi.

Hande Baladın, bundan sonraki süreç hakkında, “Asıl amacımız Türk kadının gücünü dünyaya göstermekti. Amacımızın bir kısmını gerçekleştirdik. Bu takımla umarım daha güzel başarılara imza atacağız.” dedi.