Trabzonspor’un bu sezon renklerine bağladığı nokta transferi Cornelius gollerine devam ediyor. Adaptasyon sürecini hızlı atlatan Danimarkalı golcü, üst üste attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekti. Takımın gol ayağı haline gelen Cornelius böyle giderse Trabzonspor’la kariyer rekorunu kırabilir.

Trabzonspor, sezon başında İtalyan kulüplerinden biri olan Parma’dan Cornelius’u renklerine bağlamıştı. Danimarkalı golcü, adaptasyon sürecini çabuk atlattı ve gollerine başladı. Bordo mavililerin oynadığı son iki maçta da gol kaydeden Cornelius, bu gidişle Trabzonspor formasıyla rakip ağları daha fazla sarsacak.

Cornelius En İyi Sezonunu Geçiriyor

Trabzonspor’un yeni golcüsü Cornelius, hiç beklenmedik şekilde takıma çabuk alıştı. Takımın son iki maçında da rakip ağları havalandırmayı baran Cornelius, Trabzonspor’un 2-0 geriden gelerek beraberliği yakaladığı Galatasaray maçında da takımın ilk golüne imza atmıştı.

Benzer bir başarılı golcü oyuncu olayını Alexander Sörloth ile yaşayan Trabzonspor, oldukça başarılı bir sezonun ardından Sörloth’u elinde tutamamış ve golcü oyuncu Almanya’nın önemli takımlarından biri olan Leipzig’e transfer olmuştu. Ancak bordo mavililerin yeni forveti Cornelius, Sörloth’u aratmayacağa benziyor. Ayrıca iki golcü arasındaki fiziksel benzerlik de gözlerden kaçmıyor.

Danimarkalı forvet, bu sezon bordo mavili forma altında 3’ü lig 1’i ise UEFA Konferans ligi olmak üzere 4 gol kaydetti. 5’i ilk 11 olmak üzere Trabzonspor’da 8 maça çıkan Cornelius, 4 gol kaydederek maç başına 0,5 gol ortalaması yakalamıştı. Cornelius, benzer bir ortalamayı en son en golcü sezonu olan 2016/2017 sezonunda Kopenhag forması giyerken yakalamıştı. Sezon boyunca oynadığı 48 resmi maçta 21 gol kaydeden golcü oyuncu, o sezon bile maç başına 0,43 gol ortalaması yakalamıştı.

Trabzonspor’da takım arkadaşlarıyla iyi anlaşan ve golcülüğünü konuşturmaya başlayan Cornelius, şimdiden yakaladığı gol ortalamasını devam ettirebilirse, hem gol krallığının en güçlü adaylarından biri olacak, hem de kariyer rekorunu kıracak. Cornelius, şimdiye kadar Trabzonspor formasıyla 415 dakika süre aldı. Bu da demek oluyor ki Cornelius yaklaşık 103 dakikada 1 gol kaydetti. Danimarkalı golcü yine en çok gol attığı sezon olan 2016/2017 sezonunda toplam 3385 dakika süre almış ve 21 gol kaydetmişti. Kariyerinin en golcü sezonunda bile yaklaşık 161 dakikada bir gol atan Cornelius, Trabzonspor’a golleriyle katkıda bulunmaya devam edecek.