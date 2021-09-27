Sezonun yenilgisiz takımlarından biri olan Trabzonspor, bu akşam Alanyaspor’u ağırladığı maça liderlik için çıktı. Beşiktaş’ın mağlup olduğu hafta liderlik fırsatını kullanmak isteyen bordo mavililer, Alanyaspor ile berabere kalarak bu fırsatı tepti.

2021-2022 sezonun yenilgisiz 2 takımından biri olan Trabzonspor, 6 haftadır aldığı başarılı sonuçları bu akşam taçlandırarak liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıktı. Evinde ağırladığı Alanyaspor karşısında galip gelmesi durumunda tüm rakiplerini geride bırakarak liderlik koltuğuna oturacaktı. Ancak maç 1-1 sonuçlandı. Böylelikle Trabzonspor, liderlik fırsatını da kaçırmış oldu.

Trabzonspor’un Bileğini Bükebilen Çıkmadı

Süper Lig’de 7. hafta karşılaşmaları da tamamlandı. ilk 6 hafta boyuna oynadığı hiç bir maçı kaybetmeyen Trabzonspor, zorlu Alanyaspor maçını da kayıpsız geçti. Böylelikle bordo mavililer, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda bu güne kadar oynanan maçlarda hiç yenilmedi. 6 maçta 4 galibiyet 2 de beraberlik alan Trabzon temsilcisi, Bülent Korkmaz’ın göreve gelmesiyle birlikte tüm maçlarını kazanan Alanyaspor’u ağırladı. Zorlu rakibi karşısında geriye düşmesine karşın beraberlik golünü bulan bordo mavililer, 75. dakikada gelen kırmızı kartın da etkisiyle aradıkları galibiyet golünü bit türlü bulamadı. Maç 1-1 sonuçlanırken, her iki takım da sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Alanyaspor Bülent Korkmaz’la Şahlandı

Ligin başarılı ekiplerinden biri olan Alanyaspor, sezona beklediği başlangıcı yapamadı. Üst Üste gelen Altay ve Hatayspor maçlarında alınan farklı mağlubiyetler, Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasına neden oldu. Genç teknik adamdan boşalan teknik direktörlük koltuğuna ise Bülent Korkmaz getirildi. Futbolculuk kariyerinde elde ettiği başarıları teknik adamlık kariyerinde de gösteren Bülent Kormaz, bugüne kadar oynanan 3 maçın 3’ünü de kazanmıştı.

Bülent Korkmaz yönetimindeki Alanyaspor, ilk maçında Giresunspor ile karşılaştı. Bu maçtan 1-0 üstünlükle ayrılan Alanya temsilcisi, bir sonraki maçında, Bülent Korkmaz’ın efsanesi olduğu Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray deplasmanından da 1-0’la galip ayrılan Alanyaspor, Kasımpaşa’yı da evinde devirmeyi başardı. Zorlu Trabzonspor deplasmanına 3 galibiyetle gelen Bülent Korkmaz ve Alanyaspor, öne geçse de skoru koruyamadı ve maç 1-1 bitti.

Trabzonspor’un Alanyaspor’u ağırladığı karşılaşma her iki takım açısından da temkinli başladı. Bir yanda yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Trabzonspor, öte yanda Bülent Korkmaz yönetiminde 3’te 3 yapan ve bu 3 maçında da 3 gol çıkmamış olan Alanyaspor. Maçtaki ilk gol 36. dakikada Famara Diedhiou’nun ayağından geldi. Bu dakikaya kadar temkinli ilerleyen maçta, kalesinde golü gören Trabzonspor beraberlik golü için yüklenmeye başladı. Bu golden sadece 6 dakika sonra 42. dakikada sahneye çıkan Trabzonspor’un yeni golcüsü Andreas Cornelius, beraberliği getiren golü attı. Her iki takımın da önceliği yenilmemek olunca maçta başka gol çıkmadı ve maç bu skorla sonuçlandı. Böylelikle puanlar paylaşıldı ve iki takım da hanesine 1’er puan yazdırdı.