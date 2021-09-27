Geçtiğimiz sezonun 9. haftasından bu yana oldukça iyi bir futbol oynayan ve üst üste başarılı sonuçlar elde eden Trabzonspor için liderlik zamanı geldi. Trabzonspor Son haftaların başarılı takımlarından biri olan zorlu Alanyaspor engelini de galibiyetle geçerse lider olacak.

Trabzonspor, üst üste puan kayıplarıyla başlayan bir sezonda inanılmaz bir çıkış yakalamıştı. Bu çıkışını bu sezon da sürdüren bordo mavililer, sonunda haftalardır süren bu başarılı sürecin mükafatını alma şansı yakaladı. Beşiktaş’ın üst üte puan kaybetmesinden sonra liderlik koltuğunu kaptırmasıyla birlikte, Trabzonspor bu akşam oynanacak olan Alanyaspor maçında galip gelirse, haftayı lider olarak haftayı kapatmış olacak.

Trabzonspor Liderliğe İlerliyor

Geçtiğimiz sezonun en iyi çıkışlını yakalayan takımlardan biri şüphesiz ki Trabzonspor oldu. Sezona Hüseyin Çimşir ile başlayan ancak üst üste alınan kötü sonuçların ardında takımın başına Abdullah Avcının gelişiyle birlikte bir anda başka bir takıma dönüşen Trabzonspor, bu sezon da aynı performansı üzerine koyarak devam ettiriyor. Henüz ligde mağlup olmayan bordo mavililer, Süper Lig’in 7. haftasında liderlik koltuğuna oturma şansını yakaladı.

Trabzonspor, bu sezon kadrosuna kattığı yeni oyuncularla birlikte takımı eskisinden daha güçlü bir hale getirdi. Böylelikle geçtiğimiz sezon gösterdiği performansı üzerine koyarak devam ettiren bordo mavililer, yeni sezonda hiç kaybetmedi. 4 galibiyet ve 2 de beraberlik alan Trabzonspor, 6 haftada tam 14 puan kaybetti. Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş’ın 2 maç üst üste puan kaybetmesi, Trabzonspor’un işini kolaylaştırdı. Trabzonspor bu akşam oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasında galip gelebilirse, 17 puanla tüm rakiplerini geride bırakarak uzun süre sonra liderlik koltuğunda oturacak.

Alanyaspor Bülent Korkmaz’la Hiç Kaybetmedi

Ligin en çok dikkat çeken takımlarından biri olan Alanyaspor, bu sezon Altay ve Hatayspor karşısında alınan ağır mağlubiyetlerin ardından genç teknik adam Çağdaş Atan ile yollarını ayırdı. Çağdaş hocadan boşalan teknik direktör koltuğuna ise deneyimli teknik adam Bülent Korkmaz oturdu. Alanyaspor bu kan değişikliği ile adeta kendine geldi. Bülent Korkmaz yönetimindeki Alanya temsilcisi 3 maçtır kazanıyor.

Galatasaray’ın efsanevi oyuncularından biri olan Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerine de başarılı bir şekilde devam ediyor. Son olarak ligin başarılı ekiplerinden biri olan Alanyaspor’un zor günlerinde başına geçen Bülent Korkmaz, takımdaki havayı bir anda değiştirmeyi başardı. Altay’dan 4, Hatayspor’dan da 5 gollü mağlubiyetler alarak büyük moral bozukluğu yaşayan Alanyaspor, Bülent Korkmaz’ın takımın başına gelmesiyle birlikte önce Giresunspor’u, ardından Galatasaray’ı ve son olarak da Kasımpaşa’yı yenmeyi başardı.

Alanyaspor’un başına geldikten 1 maç sonra kariyeri boyunca formasını giydiği tek kulüp ve yıllarca kaptanlığını yaptığı takım olan Galatasaray karşısında 1-02lık bir galibiyet elde eden Bülent Korkmaz, ikinci ciddi sınavına Trabzonspor karşısında çıkacak. Trabzonspor bu sezon 2-0 geriye düştüğü ve ikinci yarıda beraberliği yakaladığı Galatasaray ve kırmızı kartla erken eksik kaldığı ve sezonun en çekişmeli maçına sahne olan ve 2-2 sonuçlanan Konyaspor maçı hariç 1 puan bile kaybetmedi.